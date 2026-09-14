Kyle Larson gana una loca carrera en Gateway, Daniel Suárez con problemas

La carrera de la NASCAR Cup del domingo en el WWT Raceway se convirtió en una prueba caótica con 18 banderas amarillas y dos banderas rojas.

Por primera vez desde que intentara el doblete de la Indy 500 y la Coke 600 de 2025, Kyle Larson volvió a la Victory Lane, logrando su 33.ª victoria en su carrera y la primera en 51 salidas.

La carrera contó con 18 banderas amarillas, un récord tanto para el WWT Raceway como para toda la temporada 2026. También hubo dos banderas rojas en la etapa final, y la carrera terminó en doble prórroga.

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"Tenía buenas sensaciones", dijo Larson. "Quiero decir, nunca se sabe. Me parecía que este circuito era muy raro. Obviamente, con el fallo del disco de freno, la estrategia y todo eso.

"Simplemente estoy orgulloso de mi equipo por trabajar tan duro, por ser tan pacientes durante todos los momentos difíciles, la racha sin victorias, todo eso. Gracias a los aficionados, a mis aficionados, por ser también pacientes con nosotros, por dejarnos encontrar la solución.

"¿Y qué decir de Hendrick Motorsports? Alex Bowman: no se puede pedir un compañero de equipo mejor que él. Me dio los empujones que necesitaba para abrirme paso. Quiero dedicarle esta victoria a él, ya que su perro falleció hace un par de días".

William Byron, también entre los cinco primeros. Ross Chastain, quinto. Hay muchos Chevrolet ahí arriba. Un buen día para Chevrolet.

Alex Bowman terminó segundo en un doblete de Hendrick Motorsports, con Joey Logano tercero, William Byron cuarto y Ross Chastain quinto.

Austin Dillon, Connor Zilisch, Carson Hocevar, Denny Hamlin y Austin Cindric completaron el resto de los diez primeros puestos.

Hamlin sigue liderando la clasificación del campeonato, con solo 9 puntos de ventaja sobre Larson y 18 sobre Christopher Bell.

Etapa 1

Logano lideró desde el inicio, y no tardó mucho en desatarse el caos en la pista. Suárez se abrió paso por la pista, empujando a Reddick contra el muro y provocando que el n.º 45 rompiera o doblara un brazo de suspensión.

Sin embargo, la primera bandera amarilla se produjo un par de vueltas más tarde, cuando Herbst hizo un trompo en la parte trasera del pelotón.

La acción fue muy agresiva en todo el pelotón, y Stenhouse fue el siguiente en dar una vuelta de campana poco después. En la reanudación posterior, los pilotos se quedaron sin espacio en una batalla a cuatro bandas a la salida de la curva 2. McDowell, Van Gisbergen y Gragson chocaron, y Suárez —que está en la Chase— fue empujado hacia el incidente por Ware.

Van Gisbergen también se vio involucrado en el siguiente incidente, dando una vuelta de campana por su cuenta, lo que provocó cuatro banderas amarillas antes del final de la Etapa 1.

En otra frenética reanudación, Wallace cayó desde el top 10 hasta casi la 30.ª posición tras ser desplazado primero por el " " Chastain y, poco después, por Suárez.

Logano acabó ganando una etapa inicial trepidante, seguido de Bell, Larson, Blaney, Elliott, Hocevar, Briscoe, Bowman, Gibbs y Keselowski.

Etapa 2

Una docena de pilotos se quedaron en pista, encabezados por Keselowski, e Nemechek, Suárez, Byron y Hamlin. Bell ganó la salida desde el pit lane con un cambio de dos neumáticos, seguido de Gibbs, Zilisch y Jones. Logano y Larson fueron los primeros en cambiar los cuatro neumáticos.

Hubo duelos por toda la pista y coches en todos los carriles, pero seguía sin haber espacio suficiente para dos Toyota, por lo que un frustrado Gibbs hizo que Jones hiciera un trompo.

Tras eso, Herbst volvió a dar una vuelta de campana tras un contacto con Van Gisbergen, arrastrando a Allmendinger. Ambos estaban reduciendo la velocidad ante una situación delante de ellos, lo que provocó el accidente.

Casi toda la parrilla entró en boxes, pero Chastain se quedó en pista junto a Jones y Preece. Mientras tanto, Hamlin se puso en cabeza al salir del callejón de boxes con una estrategia de dos neumáticos.

Chastain lideró algunas vueltas antes de que Larson le adelantara, y luego hizo un trabajo impresionante defendiéndose de Keselowski durante bastante tiempo en la lucha por el segundo puesto. Finalmente, Logano les adelantó a ambos.

Ware tuvo que entrar en boxes en bandera verde porque se le soltó la red de la ventanilla, lo que provocó una bandera negra.

Chastain llegó a las 11 vueltas para el final de la etapa y, momentos después, se mostró la bandera amarilla por un fuerte accidente de Zane Smith. Chastain estaba a solo unos segundos de ponerse en cabeza, pero acababa de ser doblado, por lo que tuvo que reincorporarse al final del pelotón.

Larson ganó la etapa bajo bandera amarilla, seguido de Logano, Keselowski, Blaney, Berry, Hamlin, Preece, Reddick, Briscoe y Wallace.

Etapa 3

Logano se puso en cabeza al salir de boxes, pero en la reanudación, Wallace y Briscoe entraron en contacto, lo que hizo que ambos perdieran el control y arrastraran a un tercer piloto de la Chase: Byron.

En la siguiente vuelta, Blaney sufrió un dramático fallo de frenos en la recta principal mientras rodaba en sexta posición, convirtiéndose en el primer piloto de la Chase en abandonar la carrera.

Larson y Berry se mantuvieron en pista, mientras que Keselowski y Logano lideraron a los que decidieron entrar en boxes. Fue una reanudación trepidante, en la que Berry y Larson entraron en contacto, lo que dio lugar a una batalla a tres bandas y con choques directos con Hamlin. Keselowski acabó tomando la delantera tras un breve forcejeo, en el que entró en contacto lateral con Berry.

Chastain provocó entonces la siguiente bandera amarilla al dar una vuelta de campana en la recta principal, evitando chocar contra el muro. Larson y Berry decidieron entrar en boxes junto con otros pilotos, y se produjo un breve incendio en la parte trasera del coche de Herbst.

Logano se puso en cabeza en esa reanudación y, aunque Keselowski y Hocevar rodaron en paralelo, mantuvieron una conducción limpia.

Gragson fue el siguiente en sufrir un fallo de frenos, lo que batió el récord de la temporada de banderas amarillas en cualquier circuito este año, con 13, y aún quedaban más accidentes por venir.

Keselowski, Gibbs, Preece, Van Gisbergen y Chastain se quedaron en pista, mientras que Logano lideraba la carrera al salir del pit lane. Hocevar también tuvo que realizar una parada en boxes adicional debido a una rueda suelta.

Chastain realizó un atrevido adelantamiento a cuatro en la reanudación para colocarse segundo, pero Logano acabó superándolo y comenzó su persecución de Keselowski.

Sin embargo, muchos pilotos del Chase estaban a punto de meterse en problemas. Elliott perdió los frenos a la entrada de la curva 1, provocando un accidente en el que se vieron implicados tanto él como Briscoe.

Tras eso, Wallace, Berry, Reddick y Bell se estrellaron en un accidente espectacular a la salida de la curva 2. Reddick incluso salió volando por los aires durante un instante.

El siguiente accidente también fue bastante grave, ya que Gibbs, , Allmendinger, Suárez y T. Dillon chocaron a la salida de la curva 2 en la reanudación.

NASCAR sacó la bandera roja, con Larson en cabeza gracias a unos neumáticos algo más nuevos. La carrera se reanudó a siete vueltas del final, y Larson parecía dispuesto a poner fin a su racha sin victorias en el " ", pero Buescher sufrió un accidente por un fallo de frenos y llevó la carrera a la prórroga.

Además de la 17.ª bandera amarilla, ese accidente también provocó la segunda interrupción con bandera roja de la carrera.

En la reanudación de la prórroga, Larson pidió a su compañero de equipo Byron que no presionara a Logano, y Byron accedió. Eso permitió a Bowman ascender al segundo puesto, mientras que Van Gisbergen hizo un trompo cuando se encontraba entre los diez primeros.

En la doble prórroga, Larson volvió a mantener el liderato, y lo que quedaba del pelotón logró mantener la carrera limpia durante dos vueltas más. Larson cruzó la línea de meta en primer lugar, con una ventaja de unas tres décimas sobre Bowman.

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