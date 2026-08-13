Samantha Busch y Joe Gibbs Racing han anunciado conjuntamente una decoración especial para la Carrera Nocturna de Bristol, en la que Ty Gibbs rendirá homenaje a la fallecida leyenda de la NASCAR en el circuito corto en el que este dominó.

M&Ms, que fue patrocinador de Busch durante gran parte de sus 15 temporadas con JGR, volverá para esta carrera. El coche n.º 54 lucirá los emblemáticos colores de M&Ms con los que Busch logró numerosas victorias y el título de la NASCAR Cup de 2015.

Dentro de la decoración del coche hay imágenes que destacan momentos clave de la histórica carrera de Busch. Gibbs ganó la última carrera de la NASCAR Cup en Bristol, logrando su primera victoria en la Copa a principios de este año.

"Bristol siempre fue uno de los circuitos favoritos de Kyle", afirmó Samantha Busch en un comunicado. "Le encantaba correr bajo los focos, cosechó muchos éxitos allí, y el emblemático coche M M’S guarda algunos de los mejores recuerdos de su carrera y de nuestra vida juntos.

"Volver allí sin él será desgarrador. Él debería estar allí. Pero estoy muy agradecida de poder anunciaros que esos emblemáticos colores de M&M’S volverán a Bristol, por última vez, en el coche número 54. Es una oportunidad para rendirle homenaje en un lugar que tanto amaba, rodeados de nuestra familia de la NASCAR y de los aficionados que también le querían. Sé que Kyle querría que estuviéramos allí, que siguiéramos acudiendo, compitiendo y llevando adelante su legado.

"Esperamos que os unáis a nosotros en Bristol para rendir homenaje a Kyle, al increíble legado que dejó y al amor que sentía por las carreras, que siempre formará parte de nuestra familia".

Busch fue uno de los mejores pilotos que jamás haya corrido en el circuito de media milla de Bristol, donde ganó nueve carreras de la Copa (incluida su última victoria con JGR en la pista de tierra de Bristol), nueve carreras de la NASCAR O’Reilly y cinco victorias en la serie Truck.

Además, es el único piloto en la historia de la NASCAR que ha arrasado en un fin de semana de tres carreras, algo que logró en dos ocasiones, y ambas hazañas sin precedentes tuvieron lugar en Bristol.

Busch falleció trágicamente a los 41 años justo antes del fin de semana de la Coca-Cola 600 en mayo, y desde entonces se han sucedido numerosas muestras de homenaje en honor al dos veces campeón de la Copa y al piloto con más victorias en las tres divisiones nacionales. Consiguió su 234.ª y última victoria en la NASCAR en una carrera de la Truck Series en Dover, menos de una semana antes de su fallecimiento.

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