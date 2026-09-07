Clasificación completa de la NASCAR Cup tras la carrera de Darlington de 2026

Tras recuperarse de unos daños sufridos a mitad de carrera, Denny Hamlin se marcha de Darlington con solo 12 puntos de ventaja sobre el ganador de la Southern 500, Christopher Bell, de la .

El que más ha subido en la clasificación del campeonato ha sido, sin duda, Bell, que ha dado un salto de cuatro posiciones, pasando del sexto al segundo puesto gracias a su gran victoria. Bubba Wallace también ha subido cuatro puestos, pasando del 14.º al 10.º.

El mayor perdedor fue William Byron, que cayó tres puestos hasta el último lugar de la clasificación de la Chase tras sufrir una avería en el motor.

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Puntuación de la NASCAR Cup 2026 tras Darlington II (Carrera 27 de 36)

Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos respetado la decisión de la NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos .