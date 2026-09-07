Clasificación completa de la NASCAR Cup tras la carrera de Darlington de 2026
Denny Hamlin sale de Darlington con una ventaja de 12 puntos en la clasificación del campeonato sobre Christopher Bell
Tras recuperarse de unos daños sufridos a mitad de carrera, Denny Hamlin se marcha de Darlington con solo 12 puntos de ventaja sobre el ganador de la Southern 500, Christopher Bell, de la .
El que más ha subido en la clasificación del campeonato ha sido, sin duda, Bell, que ha dado un salto de cuatro posiciones, pasando del sexto al segundo puesto gracias a su gran victoria. Bubba Wallace también ha subido cuatro puestos, pasando del 14.º al 10.º.
El mayor perdedor fue William Byron, que cayó tres puestos hasta el último lugar de la clasificación de la Chase tras sufrir una avería en el motor.
Puntuación de la NASCAR Cup 2026 tras Darlington II (Carrera 27 de 36)
|Pos.
|Piloto
|Puntos
|
Posiciones ganadas o perdidas
|1
|Denny Hamlin
|2135
|--
|2
|Christopher Bell
|2123
|+4
|3
|Ryan Blaney
|2119
|-1
|4
|Tyler Reddick
|2111
|-1
|5
|Chase Briscoe
|2098
|--
|6
|Ty Gibbs
|2096
|-2
|7
|Kyle Larson
|2086
|--
|8
|Joey Logano
|2063
|+1
|9
|Chase Elliott
|2063
|-1
|10
|Bubba Wallace
|2054
|+4
|11
|Chris Buescher
|2047
|-1
|12
|Carson Hocevar
|2046
|--
|13
|Daniel Suárez
|2041
|-2
|14
|Austin Cindric
|2033
|+1
|15
|Ryan Preece
|2031
|+1
|16
|William Byron
|2021
|-3
|LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA EL CHASE
|LÍMITE DE CLASIFICACIÓN PARA EL CHASE
|LÍNEA DE CORTE DE LA CHASE
|CHASE CUTLINE
|17
|Shane van Gisbergen
|616
|--
|18
|Brad Keselowski
|557
|--
|19
|Michael McDowell
|537
|+1
|20
|Ross Chastain
|528
|-1
|21
|Erik Jones
|520
|--
|22
|Todd Gilliland
|489
|--
|23
|AJ Allmendinger
|478
|--
|24
|Zane Smith
|467
|--
|25
|Josh Berry
|448
|+3
|26
|Austin Dillon
|443
|-1
|27
|Ricky Stenhouse Jr.
|432
|-1
|28
|John Hunter Nemechek
|431
|-1
|29
|Alex Bowman
|416
|+1
|30
|Riley Herbst
|409
|-1
|31
|Noah Gragson
|351
|--
|32
|Cole Custer
|333
|--
|33
|Ty Dillon
|316
|--
|34
|Connor Zilisch
|274
|--
|35
|Cody Ware
|202
|--
|36
|Casey Mears
|13
|--
|37
|Kevin Magnussen
|11
|--
|38
|Jimmie Johnson
|9
|--
|39
|Katherine Legge
|8
|--
|40
|BJ McLeod
|4
|--
Nota: Kyle Busch sumó 217 puntos antes de su trágico fallecimiento, y hemos respetado la decisión de la NASCAR de dejar de clasificar a Busch en la clasificación semanal de pilotos .
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