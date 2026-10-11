Chase Briscoe aguantó frente a su compañero de Joe Gibbs Racing, Christopher Bell, en el final más ajustado de la temporada 2026 de la NASCAR Cup. Los separaron apenas 0.029s en la bandera a cuadros, golpeándose puertas a la salida de la curva 4.

Tras 400 millas y 267 vueltas, la carrera de la NASCAR Cup del domingo en Charlotte Motor Speedway se decidió por unos pocos pies. Con problemas con los neumáticos y enfrentando mucho tráfico con vuelta perdida, Briscoe tomó la línea exterior mientras Bell se lanzó por el interior en la última curva. Hicieron contacto en la curva 4, pero de algún modo ambos pilotos lograron mantener el control de sus autos.

Watch: Briscoe edges Bell in Charlotte photo finish

Briscoe ganó la carrera con Bell terminando segundo. Ryan Blaney terminó tercero, Josh Berry cuarto y Denny Hamlin quinto. Kyle Larson, Shane van Gisbergen, Tyler Reddick, Joey Logano y Chris Buescher completaron el resto del top ten.

A pesar de su peor resultado del Chase, Larson amplió su ventaja en el campeonato a 49 puntos sobre Hamlin, pero Bell está ahora a -51pts y Briscoe se acerca a -65pts con victorias consecutivas.

Etapa 1

Larson lideró desde la pole, pero Cindric se hizo notar temprano. Casi chocó con su compañero Blaney, tocó la puerta de Reddick y estaba recortando a Larson mientras se dirigían hacia la caution de competencia en la vuelta 35. Cindric se puso a la par de Larson por el liderato justo cuando salió la bandera amarilla programada.

Hubo varios problemas en pit road para los pilotos del Chase. Elliott tuvo que hacer una parada extra para apretar una tuerca de rueda, Blaney fue sancionado por exceso de velocidad y Hamlin fue penalizado cuando un miembro del equipo cayó del muro al intentar agarrar un neumático.

En el reinicio, Reddick se deslizó hacia el muro, con Gibbs y Logano llevándose parte del incidente en la frenada posterior. Gibbs sufrió la rotura de un toe-link y trompeó poco después, llevándose consigo a Keselowski. Perdió siete vueltas reparando el Toyota No. 54 en el carril de pits.

En la siguiente tanda, Bubba Wallace lideró algunas vueltas antes de que Larson finalmente recuperara la punta en la tanda larga. Larson estaba encaminado a ganar la etapa mientras Wallace caía al quinto puesto, y a tres vueltas del final de la etapa inicial, estalló el caos.

Alex Bowman intentaba adelantar a Wallace por el P5, pero el auto se le fue, sobrecorrigió hacia la parte alta de la pista y chocó contra Wallace. Ambos autos se accidentaron con fuerza, involucrando a William Byron y eliminando a los tres de la carrera. Afortunadamente, todos salieron del accidente por sus propios medios, aunque a Wallace le tomó un par de minutos salir de su auto.

Larson ganó la Etapa 1 bajo caution, seguido por Briscoe, Bell, Cindric, Reddick, Suárez, Heim, Hocevar, Buescher y Blaney.

Etapa 2

Al inicio de la segunda etapa, Larson mantuvo el control, pero Bell logró superarlo a medida que avanzaba la tanda. Antes de que pudieran comenzar las paradas bajo bandera verde, John Hunter Nemechek trompeó en la recta principal y provocó una bandera amarilla.

En el reinicio que siguió, Hamlin por fin estaba de vuelta dentro del top 5 y directamente detrás de su rival por el título. No perdió tiempo en ponerle el parachoques a Larson, empujándolo hacia la parte alta de la pista y costándole varias posiciones.

Larson cayó al séptimo puesto, pero poco a poco volvió a avanzar tras el contratiempo.

Bell siguió liderando, ganando la Etapa 2 por delante de Blaney, Hamlin, Larson, Reddick, Cindric, Briscoe, Berry, Elliott y Hocevar.

Etapa 3

Blaney ganó la carrera en la salida de los pits, pero en el reinicio, Bell hizo un agresivo adelantamiento de tres en paralelo para superar tanto al piloto de Penske como a Larson.

Bell lideraba sobre Briscoe y Blaney mientras se asentaban en una tanda larga con paradas críticas bajo bandera verde por delante para todos. Pero una vez más, salió una bandera amarilla antes de que pudiéramos ver paradas bajo bandera verde, cuando Gray Gaulding chocó en la recta trasera después de ser empujado hacia arriba por Reddick.

Briscoe ganó la carrera en la salida del pit road y llevó al pelotón a la bandera verde para un reinicio con 56 vueltas por delante.

Mientras intentaba defenderse de un Bell que venía cargando, hubo grandes batallas más atrás en el pelotón. Heim tocó el muro mientras peleaba con Cindric, Elliott hizo un adelantamiento de tres en paralelo atravesando el césped interior cuando Gibbs y A.Dillon hicieron contacto, y hubo una batalla muy intensa entre Logano y los autos de Trackhouse en la parte final del top ten. Blaney también rozó el muro mientras luchaba con Reddick por un puesto en el top 5.

Bell tuvo una gran sacudida, lo que le dio a Briscoe algo de respiro a unas 35 vueltas del final. Otros autos también sufrieron con el manejo durante esa larga tanda bajo bandera verde, con Reddick y Chastain corrigiendo también cuando sus autos se bamboleaban hacia la parte alta de la pista. McDowell se fue ancho contra el muro, pero todos mantuvieron sus autos apuntando en la dirección correcta.

Mientras Briscoe abría una ventaja de dos segundos, Hamlin casi lo pierde mientras rodaba tercero, cediendo la posición a Blaney. Pero cuando el líder de la carrera se encontró con un muro de tráfico y empezó a sufrir con sus propios neumáticos, Bell cerró rápidamente la brecha.

Lanzándose por el interior en la última curva, chocaron a la salida de la curva 4 con la bandera a cuadros a la vista. Ambos autos se deslizaron de lado, con los pilotos corrigiendo al volante mientras aceleraban en paralelo hacia la línea de meta, y Briscoe ganó por apenas 0.029s.