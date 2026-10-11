Bubba Wallace y Alex Bowman salen ilesos tras un fuerte accidente en Charlotte

A falta de tres vueltas para el final de la Etapa 1 de la carrera de NASCAR Cup en Charlotte, Alex Bowman se lanzó por el interior de Bubba Wallace en la lucha por la quinta posición.

A mitad de la curva, el No. 48 de Bowman empezó a deslizarse de lado y él sobrecorrigió en un intento de salvarlo. Bowman salió disparado hacia arriba de la pista, directamente contra la parte trasera derecha del auto de Wallace en un golpe enorme. Luego, ambos autos chocaron contra el muro exterior, antes de girar hacia el interior de la pista y también tocar la barrera interior.

William Byron no pudo evitar el accidente y golpeó a su compañero de equipo en el No. 48, y los tres autos quedaron fuera de la carrera debido a los daños del choque. Tyler Reddick estaba justo allí, pero logró apartarse por poco del caos mientras su No. 45 se deslizaba de lado.

Hubo un momento de preocupación cuando Wallace no dijo nada por la radio y, tras algunos intercambios con el equipo médico, llevaron una camilla hasta el No. 23. Afortunadamente, no la necesitó; salió con cuidado del auto y caminó lentamente hacia la ambulancia mientras articulaba la palabra 'ay'.

Todos los pilotos fueron revisados y dados de alta del centro de atención del infield poco después.

"Sí, simplemente se soltó", dijo Bowman. "Sinceramente, había estado muy subvirador y no sé, tan pronto como llegó a la salida de la curva, se fue de golpe y como que no tuve oportunidad. Desafortunadamente, giré demasiado el volante y sobrecorregí. Me duele por nuestro equipo Ally 48. Obviamente, teníamos un auto bastante rápido. También me duele por los autos 23 [Wallace] y 24 [Byron]; arruinarles el día a ellos realmente apesta.

"Es culpa mía. Simplemente no lo sujeté lo suficientemente bien y me tomó desprevenido. No sé por qué se me soltó tanto como lo hizo; no había estado suelto en absoluto, pero es parte de conducir autos de carrera y, desafortunadamente, no hice un trabajo lo suficientemente bueno."

Wallace habló poco después, y estaba de buen ánimo pese al fuerte accidente. "Sin aviso", dijo Wallace. "Lo vi en el último segundo. El 48 [Bowman] subió y nos tocó. Sin resentimientos, son carreras. Está suelto ahí abajo... Él y yo no queremos ceder posiciones (y) él quiere pasarme. Pero por el bien de la calle de pits, para mantener nuestro día tranquilo, queremos mantenernos delante de él. Pero simplemente se le soltó y, para ser honesto, el primer golpe nos dejó sin frenos. Así que en el segundo golpe, me dio bien. Pero estamos bien. Todavía tenemos nueve dedos en las manos y nueve dedos en los pies, así que estamos bien."

Byron lamentó que "levanté de inmediato, pero no pude bajar lo suficiente porque (Bowman) como que rebotó contra el muro."

Este es el primer abandono de Wallace en el Chase, y terminará 37º, con Bowman 38º y Byron 39º. Fue un final especialmente brutal para Wallace, quien lideró algunas vueltas al principio y parecía un contendiente antes de desvanecerse ligeramente en la parte final de la tanda.

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