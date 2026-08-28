Zarco completa un sorprendente regreso a MotoGP en Aragón tras su grave accidente

Johann Zarco bromeó diciendo que su "ego está bien lleno" después de recuperar rápidamente su velocidad en el Gran Premio de Aragón tras una baja de tres meses por lesión.

A pesar de dar marcha atrás en su decisión de operarse el ligamento roto de la rodilla, Zarco mostró señales impresionantes de recuperación durante el verano europeo, lo que le permitió regresar a MotoGP antes de lo esperado en Aragón el viernes.

Aunque las expectativas eran bajas, dadas sus limitaciones físicas y el tiempo que pasó alejado del campeonato, el piloto de LCR causó una impresión inmediata en su regreso, terminando como el piloto de Honda más rápido en los entrenamientos.

Hacia el final de la sesión de la tarde, Zarco subió al 10º puesto en la tabla de tiempos, convirtiéndose en el único piloto de Honda en asegurarse una entrada directa a la segunda clasificación.

Preguntado sobre si estaba orgulloso de su esfuerzo del viernes, el francés dijo: "Orgulloso, no, pero muy feliz de estar de vuelta allí.

"Además, es un objetivo dentro del trabajo del fin de semana, pero [fui el] único Honda entre los diez primeros. Siempre nos comparamos con los demás y es bueno volver y decir: ‘OK, estoy aquí’. Mi ego está bien lleno hoy".

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El viernes fue la primera vez que Zarco pilotó una moto de MotoGP desde que sufrió aquel espantoso accidente en la primera resalida del Gran Premio de Cataluña en mayo.

Durante su tiempo alejado de las carreras, solo pudo sumar algunos kilómetros en una supermotard y una moto de producción para preparar su regreso.

Pero el piloto de 36 años se sintió cómodo de inmediato sobre la RC213V en la FP1, terminando 11º en la tabla de tiempos como el Honda más rápido. Logró encontrar otros 2,3s más tarde por la tarde para asegurarse un puesto dentro del top 10.

"Desde la primera vuelta, fue bueno empezar. Inmediatamente, la velocidad estaba ahí y eso fue muy bonito", explicó. "Pero la velocidad estaba ahí de una forma un poco diferente a lo que hacía antes. Y eso fue muy agradable porque es una señal de que hay algunas claves por encontrar para mejorar en esta moto.

"Intenté hacerlo todo bien y funcionó. Así que no fue una grata sorpresa porque siento que cuando entrenaba con la [Honda] CBR, la velocidad estaba ahí.

"Por eso es bueno parar solo tres meses y no seis meses. Porque en la CBR tuve algunos problemas para readaptarme. Como que 15 minutos fueron muy extraños, pero luego volví a estar en marcha.

"Después de la [prueba] con la CBR sabía que al venir a Aragón quizá tendría una mala sorpresa.

"Pero conozco MotoGP y sé que si puedo empezar con buen pie, es mejor empezar inmediatamente rápido. Porque a veces nunca consigues la velocidad, así que es mejor tener la velocidad y luego entender".

Johann Zarco, LCR-Honda

A pesar de su sólida demostración de forma, Zarco aún no ha recuperado por completo su condición física, y admite que los calambres musculares siguen siendo motivo de preocupación para él.

"Sobre la pierna, no había dolor, pero los músculos necesitaban un poco de tiempo para acostumbrarse a la posición porque enseguida tuve un poco de calambre, del que me ocupé después de la sesión", reveló.

"Esta noche, recibiré un buen masaje en las piernas para relajarlas un poco porque los calambres pueden ser un problema. Pero esta tarde, enseguida el ritmo fue más rápido y más intenso. Dije: vaya, esto es intenso".

Zarco sigue siendo optimista sobre sus perspectivas para la carrera sprint del sábado, pero admitió que sus limitaciones físicas podrían complicarle la vida el domingo.

El dos veces ganador de grandes premios también arrastra una doble penalización de long lap, que debe cumplir en el gran premio, por su accidente en Barcelona.

"Me gustaría estar en las dos primeras filas mañana, así tenemos una oportunidad de hacer una buena sprint. Pero no sé cómo podemos hacerlo en 45 (minutos)", dijo, refiriéndose a la duración de la carrera del domingo.

"Estoy contento de tener una sensación diferente en la moto e intentar trabajar en esa sensación, para quizá dar un nuevo paso que todavía no conocemos. Pero por lo que he hecho ahora, me pregunto si 45 (minutos) es posible".