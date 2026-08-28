Bezzecchi cree que Marc Márquez "escondió" su verdadero ritmo en los entrenamientos de Aragón

Marco Bezzecchi cree que Marc Márquez tiene más ritmo guardado del que mostró en los entrenamientos del viernes para el Gran Premio de Aragón.

El vigente campeón de MotoGP, Márquez, arrancó el fin de semana de Aragón como favorito para la victoria, una condición que no hizo más que reforzar tras liderar la primera sesión cronometrada del viernes por la mañana.

El español también lideró la tabla de tiempos durante gran parte de la sesión de la tarde después de pulverizar su propio récord de vuelta, pero cayó al tercer puesto en las etapas finales luego de que tanto Bezzecchi como Alex Márquez pudieran bajar sus tiempos en sus últimas salidas.

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Sin embargo, Bezzecchi sigue convencido de que el piloto oficial de Ducati continúa siendo la referencia en Aragón, un circuito donde ha ganado un récord de ocho veces.

El piloto de Aprilia hizo una referencia espontánea a su rival por el título mientras resumía su propia actuación.

"Me sentía bien con la moto. Empecé bien esta mañana, y esta tarde, entre las sesiones, pude dar un pequeño paso adelante. En cuanto a pilotaje, todavía estoy cometiendo un par de errores, pero me sentí bien", explicó.

"Las condiciones de la pista son siempre muy extrañas y cambian muy rápido, así que el nivel de agarre en esta pista no es el mejor, y también por las características del trazado. Normalmente, en el ángulo de frenada, nunca cargas realmente el tren delantero, así que sí, es como pilotar siempre con esta sensación.

"Es cierto que Marc seguro que estaba escondiendo un poco, porque ni siquiera hizo el segundo time attack, y estoy seguro de que mañana será el hombre a batir, pero de momento está bien para mí."

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Márquez, por su parte, negó que se estuviera tomando las cosas con calma el viernes, insistiendo en que estaba empujando al límite desde la sesión inicial.

"Es un circuito para atacar y entonces necesito atacar", dijo. "No importa, veamos cómo sobrevivo. Pero el hecho de que sea un circuito de curvas a la izquierda y que la mayoría de los puntos de frenada fuerte estén en el lado izquierdo, creo que no será un problema.

"Por esa razón empecé en modo ataque desde la FP1.

"Estoy por debajo del récord pero no soy el más rápido. Así que eso significa que todos están superrápidos y todo está muy apretado. Será un fin de semana duro, pero estamos ahí, luchando con los mejores pilotos. Así que esto es lo más importante."

Bezzecchi lucha contra el dolor

Bezzecchi lideró los entrenamientos del viernes pese a seguir sufriendo una doble lesión que sufrió en el Gran Premio de Alemania hace casi dos meses.

Aunque su clavícula se está recuperando bien después de la cirugía, su rodilla, que resultó gravemente herida en la caída, sigue causándole un dolor importante.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Photo by: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"Físicamente, estar siempre sobre la izquierda con mi rodilla… joder, el dolor nunca desaparece por completo", dijo. "Me siento mejor comparado con Silverstone, pero en cuanto al dolor, va a ser duro.

"Esta parte del campeonato, por desgracia, va a ser dura, porque la lesión en la rodilla es bastante mala."