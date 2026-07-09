¡Dos meses después, Zarco ha sido sancionado por el accidente del GP de Cataluña!

Aunque Johann Zarco lleve un tiempo fuera de combate, ha recibido una sanción ! Casi dos meses después de su lesión, y dos meses antes de la fecha prevista para su regreso, el francés ha recibido una doble vuelta larga, tras ser considerado responsable del accidente en el que resultó lesionado en Barcelona.

Zarco se cayó y arrastró consigo a Pecco Bagnaia y a Luca Marini. Su pierna izquierda quedó atrapada en la moto de Bagnaia, lo que le provocó una lesión en la rodilla y le impidió ser oído por los comisarios de carrera en ese momento, ya que fue trasladado directamente al hospital.

Los comisarios esperaron a que el estado de salud de Zarco mejorara para organizar una audiencia por videoconferencia, al término de la cual se consideró al piloto de LCR responsable del incidente. Por lo tanto, en el Gran Premio en el que regresará, deberá pasar dos veces por la zona de penalización durante la carrera principal.

"Has provocado un accidente en el que se vieron implicados los pilotos n.º 10, Marini, y n.º 63, Bagnaia", indican los comisarios en su decisión. "Esto contraviene las instrucciones específicas dadas a los pilotos y a los equipos de MotoGP. Por lo tanto, se trata de una infracción del artículo 1.21.2 del reglamento del campeonato del mundo".

"Por las razones anteriormente mencionadas, el colega de los comisarios de la FIM MotoGP le ha impuesto una penalización de doble vuelta larga".

Se trata, concretamente, de un incidente del tipo MGP-CC5, que se refiere a las "maniobras que crean una situación peligrosa para varios pilotos y/o provocan un accidente" en la salida y durante la primera vuelta.

Johann Zarco no es el primer piloto sancionado tras un periodo de recuperación. Jorge Martín sufrió la misma desgracia el año pasado, tras ser considerado responsable del choque en la salida de la carrera sprint en Motegi, en la que se fracturó la clavícula derecha. Y, al igual que Zarco, Martín fue sancionado por provocar un choque en la salida de una carrera este año, en Balaton Park.

Dado que el francés sigue de baja en Sachsenring, los comisarios precisan que la sanción deberá cumplirse en la próxima prueba en la que participe. Se trata de una "jurisprudencia Márquez", ya que Marc Márquez estuvo a punto de librarse de una vuelta larga por haberse perdido un Gran Premio.

Johann Zarco, que sufre una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda, continúa su recuperación y las últimas noticias son muy buenas, ya que, al parecer, finalmente no tendrá que someterse a una operación. Ahora se prevé su regreso a la competición para el mes de septiembre. Desde que se lesionó, Cal Crutchlow le sustituye en la Honda del equipo LCR.

Lee también: MotoGP Zarco evita el quirófano y apunta a volver a MotoGP en septiembre