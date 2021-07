Zarco se plantea como objetivo vencer a Quartararo

El motociclismo francés vive el mejor momento de su historia. Fabio Quartararo es líder destacado del campeonato después de nueve carreras con 34 puntos de ventaja sobre el segundo, su compatriota Johann Zarco. El Diablo suma cuatro victorias y dos podios, mientras que el del equipo Pramac lleva cuatro, pero aún no sabe lo que es ganar.

El piloto de Cannes llegó a liderar la tabla después de ser segundo en las dos carreras en Qatar. Un inicio de temporada que ha estado incluso por encima de sus expectativas.

"Esperaba estar entre los cinco primeros y luchar por el podio. Un gran comienzo en Qatar con dos segundos puestos. Volví liderando el campeonato. Tuve una caída en Portugal y pasé un poco de dificultades en España, pero me recuperé bien en Le Mans-Mugello-Barcelona", resume Zarco en una charla a través de Twitch con Canal + Sport Francia.

Quartararo se ha mostrado como el más fuerte en la primera mitad de 2021, pero el #5 no tira la toalla.

"Estoy tratando de seguir mejorando para ser un verdadero aspirante al título y luchar contra Fabio desde el FP1 hasta la carrera. Aunque seamos rivales, si nos jugamos el título hasta el final, será genial. Esto no ha ocurrido nunca en Francia. Son unos años excepcionales y tenemos que aprovecharlos", apunta.

"El objetivo es quedar por delante de Fabio, no es ser la primera Ducati. Al ir por detrás de Fabio, soy la primera Ducati, así que eso es bueno, pero no el objetivo principal. Con una posición tan buena en el campeonato, el objetivo es conseguir más puntos y soñar con ser campeón del mundo. Con Miller y Bagnaia me entiendo muy bien y hace que haya tres pilotos muy buenos para Ducati que no se pelean".

En su quinta temporada en MotoGP, Zarco lleva 11 podios, pero se le sigue resistiendo la victoria. A la vuelta de las vacaciones sueña con estrenar su palmarés. Por si acaso, entrenará su famoso backflip durante el verano.

"Voy a trabajar un poco en ello este verano. Lo intentaremos. [En el Red Bull Ring] la moto puede tener una ventaja, no será fácil. Pero juntando todo, si subo el nivel como quiero, puedo conseguir la primera victoria y puede ir muy bien para el campeonato", cierra.

Las fotos de la temporada 2021 de Johann Zarco en MotoGP

Johann Zarco, Pramac Racing 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador de la carrera Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 2 / 50 Foto de: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing, Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 3 / 50 Foto de: Dorna Johann Zarco, Pramac Racing 4 / 50 Foto de: Dorna Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Johann Zarco, Pramac Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, después de la caída 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, después de la caída 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Pramac Racing 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images