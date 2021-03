Viñales no probó en Qatar el chasis 2021 de Yamaha

Por petición expresa de sus pilotos, Yamaha ha trabajado este invierno en un nuevo chasis y basculante para la M1 que ofrezca unas sensaciones parecidas a las de hace dos temporadas, dejando atrás los problemas que el prototipo de 2020 causó a los corredores con material oficial: Valentino Rossi, Fabio Quartararo y Maverick Viñales.

El francés cerró los dos días de test en Qatar con el mejor tiempo, mientras que el español, que este invierno se ha casado y ha recibido la buena noticia de que va a ser padre, terminó séptimo a cuatro décimas y media de su nuevo compañero de box.

Mientras Viñales esperará al segundo test, que arranca este mismo miércoles nuevamente el Losail, su nuevo compañero de box estuvo probando todas las piezas nuevas que le propusieron.

Entre las novedades disponibles para los tres pilotos oficiales de la marca, destaca el nuevo chasis y un basculante sobre los que han trabajado en la fábrica de Iwata para darle unas sensaciones parecidas a las de 2019, que probaron tanto Quartararo, como Valentino en el equipo Petronas. Ninguno de los dos vio grandes parecidos.

"Todavía no ofrece la misma sensación que en 2019. Espero que llegue, pero estamos trabajando en ello”, explicó Quartararo tras el test.

Una opinión en la misma línea que la de Valentino, en el garaje de Petronas.

"Trabajamos con los dos chasis, el de 2021 y el del año pasado. Mi idea es que la moto de este año es muy similar a la de la temporada pasada, no a la de 2019”, aportó el 46.

Viñales trabajó en el estilo y la electrónica

Tras la conclusión de los primeros ensayos de pretemporada en Losail, Viñales se mostró tranquilo y avisó de que por el momento aún no ha probado la nueva pieza que ha preparado Yamaha.

“En realidad todavía no he trabajado con el nuevo chasis. Solo teníamos el paquete antiguo y algunas cosas generales en la segunda moto”, dijo.

“Estos dos días me he concentrado en el estilo de pilotaje, en hacer buenos tiempos de vuelta y tratar de no estresarme demasiado con la moto, más bien conseguir una conducción fluida. Hemos trabajado bastante con la electrónica, así que veo muchas cosas interesantes”, añadió el español.

Al final, Maverick acabó contento.

“Por eso soy positivo, porque cuando baja el agarre veo muchas cosas interesantes sobre el estilo de conducción. Estoy muy satisfecho con estos test y no veo la hora de volver la semana que viene a subirme a la moto”.

Una de las quejas recurrentes de los pilotos de Yamaha el pasado año fue la falta de agarre en algunas pistas y bajo ciertas circunstancias.

“Sinceramente me sorprendió bastante que al mediodía pudiera rodar 1.54 y esto siempre es muy positivo, porque el agarre no era tan bueno pero podía rodar bastante rápido”, cerró el español.

Las fotos de Maverick Viñales en los test de Qatar

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 2 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 3 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 4 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 5 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 6 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 7 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 8 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 9 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 11 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 12 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 13 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 14 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 15 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 16 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 17 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Yamaha Factory Racing 18 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 19 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 20 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing 21 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 22 / 29 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 23 / 29 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 24 / 29 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 25 / 29 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 26 / 29 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 27 / 29 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 28 / 29 Foto de: Yamaha MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 29 / 29 Foto de: Yamaha MotoGP