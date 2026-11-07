MotoGP GP de Qatar

Viñales valora parar de nuevo por su lesión en el hombro

El piloto de Tech3 KTM no logra recuperarse de la lesión en el hombro izquierdo y este sábado en Qatar admitió que se está planteando la posibilidad de parar "aunque no cobre las dos carreras que faltan".

Germán Garcia Casanova

Publicado: 7 nov 2026, 19:35

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Hace unas semanas, durante el fin de semana de Australia, [[LINK_1:Maverick Viñales reconoció a Motorsport.com que "si me quedo en casa no cobro", lo que le motivó a reaparecer de forma precipitada]]tras varias carreras de baja. El de Tech3 se lesionó el año pasado en Italia, y desde entoncesha pasado dos veces por el quirófano para operarse del hombro izquierdo, una lesión que no acaba de recuperarse.

Recuerda:

Desde el 12 de julio en Alemania, Maverick estuvo de baja hasta el inicio de la gira asiática en Japón, el 4 de octubre, pero desde entonces no logra encontrar su forma. Este fin de semana, en Qatar, el corredor español está completamente desesperado, ya que el dolor del hombro se ha extendido al brazo y no tiene fuerzas para manejar la [[LINK_1:KTM.]]

"No tiene sentido seguir así, solo me hago daño mentalmente. Es dar vueltas por darlas. Empiezo a no aguantar no ir rápido por culpa del físico. No sé que es mejor, si parar completamente o seguir dando vueltas sin sentido. Mañana puedo salir y hacer último, pero no me apetece mucho. Lo que quiero es parar y volver al cien por cien, que dudo que sea este año", dijo.

Hace unas semanas, Maverick reconocía que había vuelto a correr, pese a no estar completamente recuperado, porque de lo contrario no cobraba la ficha. "Totalmente, no voy a cobrar. No sé ahora cómo va el tema, pero obviamente, si no hago las dos siguientes (Portugal y Valencia) no voy a cobrar esas carreras. Pero me da igual. Es un tema más anímico y de cuidarme a mi mismo, es una situación que me afecta mucho".

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"No puedo pilotar, es horrible. No sé si es la moto, si soy yo. Es el hombro en general, no tengo fuerza. Ya empecé el viernes sin fuerza y tres fines de semana seguidos es demasiado para mi ahora en este estado".

"Me da rabia, lo mejor hubiera sido parar antes, intentar recuperarme y llegar bien a Portugal, pero ahora ya no voy a llegar, falta muy poco (dos semanas) como estoy ahora". Motorsport.com le preguntó a Maverick si estaba valorando no salir a correr este mismo domingo en Qatar. "No lo sé", dijo.

"Tengo que pensarlo bien, no sé si aguantar ya esto. No cojo ni puntos y falta la mitad de la parrilla, es obvio que algo pasa, hay algo más ahí que no hemos detectado o no se han dado cuenta los médicos. Girando a la derecha soy otro piloto, no tiene sentido", en referencia a que la lesión la tiene en el brazo izquierdo y para ese lado no puede pilotar.

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