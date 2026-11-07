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MotoGP GP de Qatar

Márquez y su incidente en Qatar: “Me sorprendió encontrarme a Bezzecchi; yo seguí mi línea”

Tras lograr en Qatar su décimo triunfo del curso al sprint, Marc Márquez se exculpa de cualquier culpa en el toque con Marco Bezzecchi, a la vez que ve muy improbable coronarse campeón este domingo.

Germán Garcia Casanova

Publicado: 7 nov 2026, 18:09

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La bandera roja provocada por el tremendo accidente de Pecco Bagnaia, en la primera vuelta de la carrera corta, forzó una segunda arrancada que le dio a Marc Márquez la posibilidad de ganarle la partida a Marco Bezzecchi en los primeros metros. Eso cambió el planteamiento de la carrera, tanto para el español como para el italiano, que se planteó atacar al ser consciente de tener más ritmo que el de Ducati.

Lo intentó en la cuarta vuelta y la cosa no les salió bien, ni para el de Rimini ni para Aprilia: la trazada de Márquez en la primera curva, distinta a la de su rival, le llevó a irse un poco largo para después regresar, con la mala fortuna de encontrarse allí, por el interior, a Bezzecchi. En el toque, muy sutil, el de Aprilia se fue al suelo, dejando al catalán al frente y con el camino medio despejado, para sumar su décimo triunfo en una carrera corta.

"Me ha sorprendido mucho encontrarme a Bezzecchi allí dentro, porque yo no hice nada raro; seguí mi línea. Frenas, vas un poco largo y luego vuelves", describió Márquez, con su posado típico de los sábados, serio, para ahorrar toda la energía posible. “En esa acción se me hinchó el airbag y estuve a punto de caerme, y tuve que dar cuatro o cinco curvas con el airbag desplegado", añadió el multicampeón, que sacó el mejor resultado posible en un día de esos en el que, en sus cálculos, el triunfo no era la opción más probable.

"Marco tenía un extra de velocidad que mañana demostrará, en carrera", advirtió el piloto de Cervera (Lleida), que una vez en cabeza, se hizo tan ancho como pudo. Con ‘Bez’ fuera de combate, el líder del Mundial tuvo que frotarse los ojos al ver que Martín estaba justo detrás de él, a pesar de haber arrancado el décimo –Bagnaia ya no formó en la segunda parrilla–. "Tras el incidente me intenté calmar, pero entonces vi a Martín, y eso no me lo esperaba. En ese momento me he centrado en defender porque tenía que terminar por delante de él", prosiguió.

La victoria en Losail, combinada con la tercera posición de Jorge Martín, hace matemáticamente posible que el #93 se proclame campeón este mismo domingo, siempre que él gane y Martín no sume un solo punto. A pesar de los números, el de Ducati no tiene ese escenario en su cabeza, habida cuenta de que, con el vuelta a vuelta en la mano, Bezzecchi es quien debería cruzar la meta como ganador. "Martín estará allí este domingo. Tiene un ritmo similar al mío, es Bezzecchi el que tiene más. Creo que no toca ser campeón aún. Tengo ganas eh, y soy el primero que quiere cerrarlo lo antes posible, pero estos 12 puntos de hoy fueron regalados, entre comillas", reflexionó Márquez.

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