Viñales discute con aficionados y cierra su Twitter

Maverick Viñales y su equipo terminaron el Gran Premio de Portugal de MotoGP muy molestos. El piloto de Yamaha cruzó la meta undécimo tras una carrera muy complicada, en la que tuvo que salir desde la cuarta fila de la parrilla.

La raíz del enfado vino por una vuelta anulada durante la Q2, supuestamente, por exceder los límites de la pista, un giro rápido que le hubiera valido para salir desde la primera línea y multiplicar sus opciones de acabar en el podio.

En las imágenes que han circulado por internet se ve que, de exceder el límite de la pista, lo habría hecho por escasos milímetros. Sin embargo, este año MotoGP ha implementado un sistema electrónico que es el que determina si un piloto pisa o no fuera de la línea.

La polémica llegó el domingo, cuando el jefe técnico de Maverick, Esteban García, aseguró a la televisión, cuando estaba en la parrilla de salida, que el sistema electrónico no se había disparado, y que había sido un comisario quien, a ojo, había tomado la decisión.

Según indagaciones de Motorsport.com, la decisión de cancelar la vuelta de Maverick fue fruto del aviso del sistema electrónico, que detecto que había pisado la zona verde.

Fruto de ese enfado monumental, una radio difundió el domingo por la noche que Maverick había amenazado a Dorna, promotor del Mundial, con abandonar el campeonato, lo que ha provocado debate entre los aficionados en las redes.

El propio Viñales ha entrado en la discusión para dejar claro que no se va a ninguna parte.

“Inventando cosas, qué me voy a quejar yo a Dorna si todos tenemos que agradecerles el gran campeonato que hacen. ¿Que me voy a retirar? Jajajaja, de aquí no me voy hasta que gane. Y excusas ninguna, yo digo la verdad en todo momento”, intervenía Viñales en la discusión con un tuit.

“Pero si os parece que soy una persona falta, ¡perfecto! Y si alguien se merece mi moto que la tome, no tengo ningún problema, se dónde voy a llegar y cueste lo que cueste”, seguía el de Yamaha.

“Y si alguien tiene ganas de criticarme que me elimine de su cuenta de Twitter, si no eliminaré yo mi cuenta, que no tengo ninguna manía en hacerlo. Gracias a los que me apoyan, porque realmente lo agradezco. ¡Un abrazo!”, concluía el catalán.

Acto seguido, Viñales cerraba su cuenta de Twitter, creada en 2010 y que alcanzaba los 370.467 seguidores.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Portugal 2021 de MotoGP

