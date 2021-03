Viñales: ya otros años lideré el campeonato pero no supe mantenerlo

El piloto de Yamaha no encabeza la clasificación de pilotos de MotoGP desde 2017. Entonces, como ahora, también ganó la primera carrera del año en Qatar –en el que era su estreno con la marca de los diapasones– y repitió en la siguiente cita (Termas).

Un debut soñado que no hacía presagiar en lo que se convertiría el resto de la temporada. En la tercera parada del calendario (Austin) no acabó y su compañero, Valentino Rossi, le arrebató el liderato.

Tampoco le fue bien en Jerez, pero en el quinto gran premio (Le Mans) volvió a ganar y se situó líder de nuevo. Aunque lo mantuvo en Mugello y Barcelona, un nuevo 'cero' en Assen le apartó de lo más alto de la tabla. A partir de ahí nunca más volvió a esa privilegiada posición.

Cuatro años más tarde, Viñales volvió a ganar la primera carrera del año y se situó líder. Cuatro años plagados de altibajos en los que el catalán ha crecido.

"Otros años también he sido líder y no he sabido gestionarlo", reconoció Viñales tras el Gran Premio de Qatar. "Así que mañana otra vez a trabajar a tope como si no hubiera pasado nada".

El piloto de Roses (Girona) parece tenerlo todo en su sitio. A nivel personal, se ha casado y espera su primera hija. Su actitud es otra. Además, en la pista la M1 le acompaña. El antiguo campeón del mundo de Moto3 pone en valor la llegada del nuevo probador de Yamaha.

"Cal [Crutchlow] entiende muy bien la moto y hacia dónde tenemos que ir. Nos da la oportunidad de centrarnos en la carrera, está haciendo un trabajo realmente bueno. Tenemos las mismas ideas, las mismas sensaciones sobre la moto, pilotamos de forma muy similar. Me sorprendió bastante porque el último día de test probé su moto y se adapta perfectamente a mí. Eso me ayudó mucho a estar concentrado en la carrera y no en probar cosas", apunta.

"Es una mentalidad totalmente diferente a la del año pasado porque a veces necesitábamos probar muchas cosas. Nos da mucha tranquilidad porque sabemos que cuando Cal diga que algo es bueno, irá bien", remacha.

Las mejores imágenes del triunfo de Maverick Viñales en el GP de Qatar 2021

