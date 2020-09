Rossi dice estar "muy cerca" de firmar con Petronas

En las dos semanas que han pasado entre el Gran Premio de Estiria y el de San Marino algunos medios publicaron que Valentino Rossi estaría meditando retirarse a final de temporada, contrariamente a lo que el piloto ha venido diciendo desde hace meses. Incluso el jefe del Petronas Yamaha, Razlan Razali, negó que su equipo estuviera interesado en Andrea Dovizioso, quien según estas informaciones cubriría la vacante que será para el #46 en 2021.

Nada más llegar a Misano, en la rueda de prensa, le preguntaron a Rossi sobre este rumor.

"No es cierto", contestó. "La situación es la misma que hace dos o tres semanas. Me estoy tomando tiempo con Yamaha porque no tenemos prisa. Estamos muy cerca de la firma. Correré con Petronas al 99% porque aún no esta la firma. Quizás en Barcelona se anuncie [27 de septiembre]".

"Que yo me retire es una noticia muy importante. Si en Internet escribes ‘Rossi se ha jubilado’ muchas personas harán click. Por eso ha tenido tanto eco. La situación ha cambiado. He explicado por activa y por pasiva que voy a seguir corriendo, pero igual da más morbo decir que me retiro. No sé si es porque quieren que me retire", añadió.

El piloto de Tavullia se enteró este jueves del positivo de Jorge Martín por COVID-19, que le impedirá disputar el Gran Premio de San Marino.

"Hoy me enteré de la noticia y es un gran problema. Es muy peligroso. Por supuesto que tenemos que seguir prestando atención. Tenemos que vivir de forma más doméstica, estar en casa, con menos personas. Es muy mala noticia para Jorge Martín. Se tiene que perder dos carreras y es malo para su campeonato. Jorge ha tenido mala suerte", valoró.

Los pilotos de Yamaha llegan a Misano después de dos carreras en Austria marcadas por los problemas con los frenos.

"Espero que hayamos solucionado el tema de la frenada. Austria es el peor circuito a nivel de frenada. Misano resulta más fácil. Aquí creo que iremos bien. El problema de Maverick creo que depende de que usaron otro material e íbamos muy al límite", explicó.

El Circuito de Misano ha sido reasfaltado este año, pero Yamaha parte en desventaja ya que sus pilotos probadores no estuvieron en los test que otras marcas sí han hecho recientemente.

"Me planteo exactamente la misma pregunta para Yamaha. Me alegré mucho cuando supe que Jorge Lorenzo era el probador, porque es uno de los mejores pilotos de la historia con la M1. Yamaha tiene que confiar en el programa. A veces en Yamaha pasan cosas difíciles de explicar. Mañana tendremos que empezar de cero con el asfalto con cosas que KTM o Ducati ya hicieron en el último test. Nos costará más", apuntó.

Al corredor de Tavullia le plantearon la posibilidad de que Andrea Dovizioso entrase al equipo de pruebas de Yamaha si no encuentra plaza como piloto titular en 2021.

"Me encantaría que Dovi fuese nuestro probador. Espero que encuentre una plaza para correr, porque es joven y rápido", dijo.

Rossi marcha 7º del campeonato a 25 puntos del líder Fabio Quartararo y no descarta incluso a la posibilidad de ser campeón este año.

"Todo está muy abierto. Estoy a 25 puntos, pero 7º. Con estos números todo es posible. Vamos a intentarlo al máximo. Me asusta que no fuéramos suficientemente rápidos en Austria. A partir de mañana entenderemos si somos capaces pelear por el podio y la victoria. Este campeonato va a dar muchas sorpresas hasta el desenlace y puede estar abierto hasta la última carrera", finalizó.

Galería: las fotos de Valentino Rossi en el Gran Premio de Estiria