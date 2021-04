Quartararo: la victoria me da más confianza respecto al año pasado

El piloto de Yamaha no se imponía desde que lo hizo en el pasado Gran Premio de Catalunya, celebrado en el mes de septiembre. Entonces, Quartararo se situó líder del campeonato y parecía poner la directa hacía el título, pero desde ese momento entró en caída libre y terminó el Mundial en la octava plaza.

Tras un discreto debut en el equipo oficial de la marca de los diapasones la pasada semana en Losail donde no pasó de la quinta posición, El Diablo calcó la estrategia que le dio la victoria ese día a su compañero Maverick Viñales, manteniéndose agazapado y sin hacer ruido hasta que pasó al ataque a falta cuatro vueltas para el final y se deshizo de Jorge Martín, que había liderado toda la prueba.

"La primera carrera no fue la mejor para mí, pero aprendí de ella y me dio confianza", reconoció Quartararo. "Conseguí luchar con los aviones y cada vez que me pasaban en las rectas conseguía volver a pasarles en las curvas. Es mi mejor victoria... ¡y por mucho!".

Desde la quinta plaza de la parrilla, el de Niza no pudo aguantar el empuje de las Ducati en la salida e incluso cayó hasta el noveno lugar. Como Viñales hace siete días, no se desesperó y fue remontando poco a poco.

"A mitad de carrera estaba noveno más o menos. En ese momento hice cosas totalmente diferentes a las de la semana pasada, parecía un aficionado, no hice nada con los mapas y los neumáticos. Hoy he pensado mucho, he jugado mucho con los mapas y los neumáticos", explicó.

Segundo el campeonato empatado a puntos con Viñales y a cuatro puntos del líder Johann Zarco, el galo se ha llenado de optimismo para afrontar la temporada.

"Es una victoria un poco diferente a las tres anteriores. Esta es la más especial. Tengo la sensación de que me da mucha más confianza que las de el año pasado, porque he remontado desde muy atrás. Sé el potencial que tengo. Me lo tomo diferente, ahora no pienso en el campeonato, pienso en Portimao. Ya llegará el momento de pensar a lo mejor en el campeonato. Si queremos ganar, hay que luchar por podios y victorias", remachó.

Las fotos de la victoria de Fabio Quartararo en el GP de Doha 2021 de MotoGP

Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 1 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 2 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 3 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 4 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 5 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing 7 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing 8 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing 9 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing, y tercer lugar Jorge Martín, Pramac Racing 10 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 11 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 12 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 13 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 14 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 15 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing 16 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 17 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 18 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, segundo lugar Johann Zarco, Pramac Racing, y el tercer lugar Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 20 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Podio: ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 21 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 22 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 23 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing cruza la meta 24 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Ganador Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing cruza la meta 25 / 25 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images