Quartararo: "Sachsenring se hace eterno pese a ser un circuito corto"

Como dice Alex Crivillé, las carreras siempre duran lo mismo, tres cuartos de hora, minuto arriba, minuto abajo, aunque el circuito sea más largo o más corto y tenga más o menos curvas.

Sin embargo, alguno de los trazados por los que discurre el calendario del Mundial de MotoGP esconden algunas particularidades que los hacen únicos, como es el de Sachsenring, un kartódromo de escasos cuatro kilómetros con 13 curvas, la mayoría de ellas (10) orientadas a la izquierda. Eso le convierte en un escenario tan singular que, como dato, solo un piloto ha logrado ganar en él desde 2013, Marc Márquez, ahora ausente por lesión.

Para Fabio Quartararo, líder del Mundial, ser el primero en ganar en esta pista después de 10 años, no es ninguna motivación extra, básicamente porque no estará el de Honda. Sin embargo, sí es un reto lograr un buen resultado en una pista que define como agotadora.

"Sachsenring es un circuito muy corto y es una de las carreras que se hacen más largas, eternas, porque cuando has completado 15 vueltas y piensas que todavía te quedan 15 más, y siempre girando a izquierdas, te da la sensación de que lleves dos horas encima de la moto. Es igual para todos, pero a nivel mental es duro y se hace muy largo", explicaba el francés este jueves en la previa del Gran Premio de Alemania.

Quartararo llega a la décima carrera de un calendario de veinte, liderando el Mundial y tras un segundo puesto en Italia y la victoria en Montmeló.

"Mugello y Barcelona fueron dos carreras fantásticas, tuvimos un gran ritmo todo el fin de semana en Montmeló, y en Italia fue incluso mejor porque me costó mucho el fin de semana y, en cambio, las cosas salieron muy bien el domingo en la carrera. Ahora vienen dos fines de semana seguidos de nuevo, en dos circuitos que me gustan, y espero tener un buen resultado también", vaticinó el de Yamaha.

El arranque de la temporada no fue bueno para Fabio, que sin embargo ha crecido extraordinariamente desde que el Mundial llegó a Europa.

"Básicamente en Austin no estaba a tope, tampoco al principio en Qatar y Argentina, estaba más en modo queja, en mi cabeza siempre tenía la carencia de la velocidad punta", explicó.

"En Austin decidí apartar esa mentalidad porque la moto no iba a cambiar, tenemos básicamente el mismo paquete que el año pasado, y ese paso adelante mental me ha acercado más a una posición de estar más enfocado, y eso me ha permitido estar siempre en top 5 desde entonces, por lo que estoy muy satisfecho", resumió su clara mejora.

Lo que no mejorará, sobre el papel, es la Yamaha M1, ya que pocas novedades le llevaron los ingenieros al test de Barcelona.

"No trajeron nada nuevo al test, en Barcelona hice la carrera con un nuevo basculante que probamos en el test de Jerez (principios de mayo) y en los ensayos del lunes en Barcelona comparamos los dos. La conclusión es que el nuevo rinde mejor, así que lo usaré hasta final de año", finalizó el francés.