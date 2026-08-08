Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Resultados
MotoGP GP de Gran Bretaña

La parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026 en Silverstone

Jorge Martín logró la pole en el GP de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Aquí está la parrilla de salida completa, para la sprint y la carrera principal.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team
También lee:

1. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

2. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

 

3. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

4. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

5. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

 

6. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

7. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

8. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

9. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

10. Spain Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

11. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

12. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

13. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

14. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

15. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

16. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

17. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

18. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

19. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

20.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

 

 

21. Spain Pol Espargaró

Red Bull KTM Tech3

22. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

23. Spain Augusto Fernandez

Yamaha Factory Racing

 

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP

Joan Mir, Honda HRC

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Luca Marini, Honda HRC

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Iker Lecuona, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Raúl Fernández, Trackhouse Racing; Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
MotoGP
37

Share Or Save This Story

Artículo previo Jorge Martín sorprende al conseguir la pole y el récord del circuito en Silverstone
Artículo siguiente VIDEO: La 'sorpresiva' visita de Miller y Razgatlioglu al mundo de Colapinto en Alpine

Top Comments
More from
Vincent Lalanne-Sicaud

Así queda el campeonato 2026 de MotoGP tras la sprint de Silverstone

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Así queda el campeonato 2026 de MotoGP tras la sprint de Silverstone

Quartararo se siente perdido tras el viernes de MotoGP en Silverstone

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Quartararo se siente perdido tras el viernes de MotoGP en Silverstone

Alex Márquez lidera la FP1 de MotoGP en Silverstone

MotoGP
MotoGP
GP de Gran Bretaña
Alex Márquez lidera la FP1 de MotoGP en Silverstone

Últimas noticias

Aprilia arrasa en la carrera Sprint de Silverstone; ahora debe enfocarse en el domingo

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Gran Bretaña
Aprilia arrasa en la carrera Sprint de Silverstone; ahora debe enfocarse en el domingo

IndyCar Portland: Rosenqvist arrebata la pole a Palou por 0.018s; O’Ward fuera del top 12

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
IndyCar Portland: Rosenqvist arrebata la pole a Palou por 0.018s; O’Ward fuera del top 12

Scott McLaughlin pide paciencia mientras David Malukas lucha por el título de la IndyCar

IndyCar
Indy IndyCar
Portland
Scott McLaughlin pide paciencia mientras David Malukas lucha por el título de la IndyCar

NASCAR Cup Iowa: Ryan Blaney se hace con la pole por delante de Kyle Larson

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Iowa
NASCAR Cup Iowa: Ryan Blaney se hace con la pole por delante de Kyle Larson