La parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026 en Silverstone
Jorge Martín logró la pole en el GP de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone. Aquí está la parrilla de salida completa, para la sprint y la carrera principal.
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1. Jorge Martín
Aprilia Racing
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Trackhouse MotoGP Team
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3. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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Aprilia Racing
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6. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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7. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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9. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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10. Iker Lecuona
BK8 Gresini Racing MotoGP
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11. Jack Miller
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12. Joan Mir
Honda HRC Castrol
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13. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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14. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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15. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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16. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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17. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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18. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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19. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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20. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
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21. Pol Espargaró
Red Bull KTM Tech3
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Prima Pramac Yamaha MotoGP
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23. Augusto Fernandez
Yamaha Factory Racing
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Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
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