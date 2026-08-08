Jorge Martín sorprende al conseguir la pole y el récord del circuito en Silverstone
Jorge Martín logró la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, estableciendo además un nuevo récord absoluto en Silverstone. El español superó a Raúl Fernández y Ai Ogura, mientras que Marco Bezzecchi se mostró algo más retrasado.
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín logró la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP y, por tanto, saldrá en cabeza en las dos carreras del fin de semana. Raúl Fernández y Ai Ogura completaron el top 3 en un dominio de Aprilia.
Q1 - Bagnaia no lo consigue, ¡Lecuona vuelve a sorprender!
Pecco Bagnaia figuraba como el principal candidato a clasificarse para la Q2, pero la competencia estaba muy presente, especialmente con Luca Marini, Franco Morbidelli y Diogo Moreira. El italiano seguía sufriendo las secuelas de su operación por síndrome compartimental y visiblemente aún no se había recuperado por completo.
Morbidelli, seguido de Moreira, habían marcado los dos mejores tiempos provisionales al término de los primeros intentos. Bagnaia ocupaba entonces una lejana séptima posición. Fabio Quartararo, que salió un poco más tarde que el resto del grupo, se había colocado tercero.
Tras una vuelta lanzada, todos los pilotos ya habían regresado a boxes. Volvían a la pista unos minutos más tarde, cuando quedaban menos de siete minutos en el cronómetro.
Franco Morbidelli finalmente marcó el mejor tiempo de esta Q1, por delante de... Iker Lecuona, ¡el sustituto de Fermín Aldeguer en Gresini! Los dos pilotos conseguían así su billete para la Q2. Bagnaia iba por delante del tiempo del piloto de VR46, pero lo perdió todo en el segundo sector. Incluso acabó abortando su intento, antes de terminar en la 16ª posición.
Q2 - ¡Martín se lleva la pole y el récord del circuito!
Marc Márquez se llevó un buen susto ya en su primer intento en la Q2, estando a punto de caerse en el primer sector, probablemente debido a un neumático que aún no estaba suficientemente en temperatura. Álex Márquez había marcado el mejor tiempo provisional, inmediatamente batido por... Marc Márquez, en 1'56"527.
Las Aprilia oficiales ocupaban la tercera y séptima posición, con Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Raúl Fernández, uno de los hombres fuertes del fin de semana, había fallado su primer intento y ocupaba la cuarta plaza. Ai Ogura, al igual que Bezzecchi, también estaba algo retrasado, en la novena posición.
Marco Bezzecchi marcaba entonces un muy buen tiempo de 1'56"456 para hacerse con el mejor registro provisional... pero varios pilotos también mejoraban. Raúl Fernández batía finalmente el tiempo de su compañero de equipo, pero también el récord del circuito hasta entonces en manos de Bezzecchi, gracias a un 1'56"181.
Algunos pilotos, sin embargo, se reservaban un último intento, empezando por Jorge Martín. El español lo hacía aún mejor que Fernández y se hacía con la pole position, estableciendo además un nuevo récord absoluto del circuito de Silverstone en 1'56"160.
Raúl Fernández y Ai Ogura completaban el top 3, mientras que Marco Bezzecchi y Marc Márquez terminaban respectivamente en la quinta y sexta posición. El italiano había perdido su alerón trasero en su última vuelta, mientras que el español había fallado su último intento.
MotoGP - GP de Gran Bretaña - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|6
|
1'57.173
|180.993
|336
|2
|I. Lecuona Gresini
|27
|Ducati
|6
|
+0.210
1'57.383
|0.210
|180.670
|332
|3
|F. Quartararo Yamaha
|20
|Yamaha
|7
|
+0.260
1'57.433
|0.050
|180.593
|327
|4
|D. Moreira LCR
|11
|Honda
|7
|
+0.423
1'57.596
|0.163
|180.342
|334
|5
|L. Marini Honda
|10
|Honda
|7
|
+0.704
1'57.877
|0.281
|179.912
|335
|6
|P. Bagnaia Ducati
|63
|Ducati
|7
|
+0.718
1'57.891
|0.014
|179.891
|332
|7
|A. Rins Yamaha
|42
|Yamaha
|7
|
+0.767
1'57.940
|0.049
|179.816
|330
|8
|B. Binder KTM
|33
|KTM
|6
|
+0.908
1'58.081
|0.141
|179.602
|337
|9
|E. Bastianini Tech3
|23
|KTM
|7
|
+0.947
1'58.120
|0.039
|179.542
|334
|10
|C. Crutchlow LCR
|35
|Honda
|7
|
+0.967
1'58.140
|0.020
|179.512
|333
|11
|P. Espargaró Tech3
|44
|KTM
|7
|
+1.241
1'58.414
|0.274
|179.097
|336
|12
|T. Razgatlioglu Pramac
|7
|Yamaha
|7
|
+1.417
1'58.590
|0.176
|178.831
|331
|13
|A. Fernández Yamaha
|47
|Yamaha
|7
|
+1.669
1'58.842
|0.252
|178.452
|329
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MotoGP - GP de Gran Bretaña - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|J. Martín Aprilia
|89
|Aprilia
|7
|
1'56.160
|182.572
|2
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.021
1'56.181
|0.021
|182.539
|3
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|7
|
+0.189
1'56.349
|0.168
|182.275
|4
|F. Di Giannantonio VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.255
1'56.415
|0.066
|182.172
|5
|M. Bezzecchi Aprilia
|72
|Aprilia
|7
|
+0.296
1'56.456
|0.041
|182.108
|6
|M. Márquez Ducati
|93
|Ducati
|7
|
+0.367
1'56.527
|0.071
|181.997
|7
|A. Márquez Gresini
|73
|Ducati
|7
|
+0.379
1'56.539
|0.012
|181.978
|8
|F. Morbidelli VR46
|21
|Ducati
|6
|
+0.729
1'56.889
|0.350
|181.433
|9
|P. Acosta KTM
|37
|KTM
|7
|
+0.772
1'56.932
|0.043
|181.366
|10
|I. Lecuona Gresini
|27
|Ducati
|5
|
+1.162
1'57.322
|0.390
|180.764
|11
|J. Miller Pramac
|43
|Yamaha
|6
|
+1.334
1'57.494
|0.172
|180.499
|12
|J. Mir Honda
|36
|Honda
|6
|
+1.883
1'58.043
|0.549
|179.659
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