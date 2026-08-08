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Crónica de clasificación
MotoGP GP de Gran Bretaña

Jorge Martín sorprende al conseguir la pole y el récord del circuito en Silverstone

Jorge Martín logró la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, estableciendo además un nuevo récord absoluto en Silverstone. El español superó a Raúl Fernández y Ai Ogura, mientras que Marco Bezzecchi se mostró algo más retrasado.

Téha Courbon
Edited:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Joan Mir, Honda HRC

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Luca Marini, Honda HRC

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Iker Lecuona, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Márquez, Gresini Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Cal Crutchlow, equipo LCR Honda

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marc Márquez, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team; Raúl Fernández, Trackhouse Racing; Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las mejores fotos del sábado del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026
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Jorge Martín logró la pole position del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP y, por tanto, saldrá en cabeza en las dos carreras del fin de semana. Raúl Fernández y Ai Ogura completaron el top 3 en un dominio de Aprilia.

Q1 - Bagnaia no lo consigue, ¡Lecuona vuelve a sorprender!

Pecco Bagnaia figuraba como el principal candidato a clasificarse para la Q2, pero la competencia estaba muy presente, especialmente con Luca Marini, Franco Morbidelli y Diogo Moreira. El italiano seguía sufriendo las secuelas de su operación por síndrome compartimental y visiblemente aún no se había recuperado por completo.

Morbidelli, seguido de Moreira, habían marcado los dos mejores tiempos provisionales al término de los primeros intentos. Bagnaia ocupaba entonces una lejana séptima posición. Fabio Quartararo, que salió un poco más tarde que el resto del grupo, se había colocado tercero.

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Tras una vuelta lanzada, todos los pilotos ya habían regresado a boxes. Volvían a la pista unos minutos más tarde, cuando quedaban menos de siete minutos en el cronómetro.

Franco Morbidelli finalmente marcó el mejor tiempo de esta Q1, por delante de... Iker Lecuona, ¡el sustituto de Fermín Aldeguer en Gresini! Los dos pilotos conseguían así su billete para la Q2. Bagnaia iba por delante del tiempo del piloto de VR46, pero lo perdió todo en el segundo sector. Incluso acabó abortando su intento, antes de terminar en la 16ª posición. 

Q2 - ¡Martín se lleva la pole y el récord del circuito!

Marc Márquez se llevó un buen susto ya en su primer intento en la Q2, estando a punto de caerse en el primer sector, probablemente debido a un neumático que aún no estaba suficientemente en temperatura. Álex Márquez había marcado el mejor tiempo provisional, inmediatamente batido por... Marc Márquez, en 1'56"527.

Las Aprilia oficiales ocupaban la tercera y séptima posición, con Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Raúl Fernández, uno de los hombres fuertes del fin de semana, había fallado su primer intento y ocupaba la cuarta plaza. Ai Ogura, al igual que Bezzecchi, también estaba algo retrasado, en la novena posición.

Marco Bezzecchi marcaba entonces un muy buen tiempo de 1'56"456 para hacerse con el mejor registro provisional... pero varios pilotos también mejoraban. Raúl Fernández batía finalmente el tiempo de su compañero de equipo, pero también el récord del circuito hasta entonces en manos de Bezzecchi, gracias a un 1'56"181.

Algunos pilotos, sin embargo, se reservaban un último intento, empezando por Jorge Martín. El español lo hacía aún mejor que Fernández y se hacía con la pole position, estableciendo además un nuevo récord absoluto del circuito de Silverstone en 1'56"160.

Raúl Fernández y Ai Ogura completaban el top 3, mientras que Marco Bezzecchi y Marc Márquez terminaban respectivamente en la quinta y sexta posición. El italiano había perdido su alerón trasero en su última vuelta, mientras que el español había fallado su último intento.

MotoGP - GP de Gran Bretaña - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 6

1'57.173

180.993 336
2 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 6

+0.210

1'57.383

0.210 180.670 332
3 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 7

+0.260

1'57.433

0.050 180.593 327
4 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 7

+0.423

1'57.596

0.163 180.342 334
5 Italy L. Marini Honda 10 Honda 7

+0.704

1'57.877

0.281 179.912 335
6 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 7

+0.718

1'57.891

0.014 179.891 332
7 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 7

+0.767

1'57.940

0.049 179.816 330
8 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 6

+0.908

1'58.081

0.141 179.602 337
9 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 7

+0.947

1'58.120

0.039 179.542 334
10 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 7

+0.967

1'58.140

0.020 179.512 333
11 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 7

+1.241

1'58.414

0.274 179.097 336
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 7

+1.417

1'58.590

0.176 178.831 331
13 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 7

+1.669

1'58.842

0.252 178.452 329
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MotoGP - GP de Gran Bretaña - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 7

1'56.160

182.572
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.021

1'56.181

0.021 182.539
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.189

1'56.349

0.168 182.275
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 7

+0.255

1'56.415

0.066 182.172
5 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 7

+0.296

1'56.456

0.041 182.108
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 7

+0.367

1'56.527

0.071 181.997
7 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 7

+0.379

1'56.539

0.012 181.978
8 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 6

+0.729

1'56.889

0.350 181.433
9 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 7

+0.772

1'56.932

0.043 181.366
10 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 5

+1.162

1'57.322

0.390 180.764
11 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 6

+1.334

1'57.494

0.172 180.499
12 Spain J. Mir Honda 36 Honda 6

+1.883

1'58.043

0.549 179.659
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