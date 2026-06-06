La parrilla de salida del Gran Premio de Hungría de MotoGP
Marc Márquez logró la pole en el GP de Hungría en Balaton Park. Aquí está la parrilla de salida completa, para el sprint y la carrera principal.
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1. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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2. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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3. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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Ducati Lenovo Team
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Aprilia Racing
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Trackhouse MotoGP Team
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8. Jorge Martín
Aprilia Racing
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9. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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10. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
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11. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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12. Jack Miller
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13. Joan Mir
Honda HRC Castrol
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14. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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15. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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16. Iker Lecuona
BK8 Gresini Racing MotoGP
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17. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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Prima Pramac Yamaha MotoGP
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Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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20. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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21. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
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22. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
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