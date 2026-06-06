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Resultados
MotoGP GP de Hungría

La parrilla de salida del Gran Premio de Hungría de MotoGP

Marc Márquez logró la pole en el GP de Hungría en Balaton Park. Aquí está la parrilla de salida completa, para el sprint y la carrera principal.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team
También lee:

1. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

2. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

3. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

4. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

5. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

6. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

7. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

8. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

9. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

10. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

11. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

12. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

13. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

14. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

15. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

16. Spain Iker Lecuona

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

17. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

18. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

20. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

21. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

22.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

    

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