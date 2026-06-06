Marc Márquez se cae y luego logra la pole en Hungría

Desde su llegada a Balaton Park, Marc Márquez no deja de repetir que no hay que contar con él este fin de semana, debido a un hombro todavía demasiado débil tres semanas después de su operación, pero que puede brillar a una vuelta... ¡Lo confirmó en la clasificación, pasando de una caída al inicio de la Q2 a la pole position!

Q1 - Bagnaia y Marini pasan a la Q2, Quartararo eliminado

Después de un viernes marcado por una sorprendente falta de agarre trasero, Pecco Bagnaia era el gran favorito para una de las dos plazas que quedaban por adjudicar para la Q2. Debía enfrentarse en particular a Fabio Quartararo, los pilotos oficiales de Honda y todos los representantes de KTM con la notable excepción de Pedro Acosta, líder el viernes.

Tras las primeras tandas de los pilotos, Bagnaia no era más que un lejano noveno, mientras que Quartararo ocupaba la sexta plaza después de haber tenido que renunciar a su última vuelta rápida debido a una fuerte sacudida en su Yamaha.

Los dos pilotos temporalmente clasificados para la Q2 eran entonces Enea Bastianini y Joan Mir. Luca Marini era tercero por delante de Iker Lecuona, sustituto de Álex Márquez este fin de semana, y Toprak Razgatlioglu.

Los pilotos volvieron a pista y Luca Marini se puso en cabeza, antes de ser superado por Bagnaia. Varios pilotos tuvieron que reducir la velocidad a causa de una caída de Brad Binder en la curva 2. Nadie logró batir a los dos miembros de la VR46 Riders Academy, que así pasaron a la Q2.

Mir se hizo con la tercera plaza, sinónimo de la 13.ª posición en la parrilla de salida, por delante de Bastianini y Quartararo. Lecuona será 16.º en la parrilla mientras que Cal Crutchlow, alineado en lugar de Johann Zarco, saldrá desde la 22.ª plaza. Toprak Razgatlioglu será por su parte 18.º.

Q2 - Márquez se cae y luego logra los dos mejores tiempos

La Q2 comenzó con una secuencia inusual. Marc Márquez se cayó en la primera curva, al inicio de su primera vuelta rápida, y Fabio Di Giannantonio también se cayó al deslizarse a la salida de la misma curva, famosa por ser muy traicionera con el asfalto que se ha colocado este año. Ambos pudieron volver a salir.

Estos errores dejaron vía libre a Pedro Acosta, dominador el viernes. El piloto de KTM fue el primer líder por delante de Pecco Bagnaia, Diogo Moreira y Jorge Martín, pero varios pilotos aún no tenían un tiempo realmente significativo, tras las banderas amarillas provocadas por Márquez y Di Giannantonio.

Acosta mejoró su referencia y concluyó su primera tanda en cabeza. A pesar de su caída al inicio de la sesión, Márquez se colocó segundo, a 0"239 de su futuro compañero de equipo. Superaba a Raúl Fernández, Fermín Aldeguer, Martín, Bagnaia y Di Giannantonio. Bezzecchi era solo octavo al volver a su garaje.

Los pilotos tuvieron derecho a una segunda tanda. Acosta mejoró su referencia, dejando a toda la competencia a más de medio segundo. Di Giannantonio y luego Aldeguer marcaron el segundo mejor tiempo, siempre a distancia de Acosta.

Di Giannantonio volvió a superar a Aldeguer, pero a quien había que vigilar era a Márquez. El vigente campeón del mundo se puso por delante de Acosta, por 0"097. Su compatriota quiso responder... ¡para quedarse a 0"047! Márquez tenía derecho a una última vuelta, en la que aún ganó seis milésimas.

A pesar de sus limitaciones físicas, Marc Márquez logró la pole por delante de Pedro Acosta y Fermín Aldeguer. Fabio Di Giannantonio se hizo con la cuarta plaza, por delante de Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi. Raúl Fernández, Jorge Martín y Luca Marini estarán en la tercera fila, mientras que Ai Ogura, Diogo Moreira y Jack Miller completaron la clasificación de esta Q2.