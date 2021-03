El MotoGP tendrá su 'Drive to Survive' con Amazon

De hecho, un grupo de trabajo de Mediapro, la compañía que se encargará de la producción de la serie, ya se encuentra estos días en Qatar, donde el domingo arranca la temporada con la primera de las dos citas consecutivas previstas en el circuito de Losail.

A pesar de que todavía no se conocen demasiados detalles, se entiende que el formato del producto será similar al de ‘Drive to Survive’, que hace unos días estrenó su tercera temporada y que tan buena impresión causó en sus inicios, sobre todo en el grueso del público no especializado.

Todo apunta a que las tramas de los distintos episodios girarían alrededor de varios personajes que juegan un papel particular dentro del paddock, no solo pilotos. Alrededor de ellos se articularían las historias, que expondrían esa vertiente habitualmente alejada de los ojos del espectador.

Aunque todavía no se sabe cuándo estará disponible para aquellos usuarios suscritos a Amazon Prime, lo más lógico invita a pensar que su lanzamiento tendrá lugar en 2022.

No es la primera vez que el Mundial de MotoGP ha inspirado documentales, por más que tanto ‘Fastest’ (2003) como ‘Hitting the Apex’ (2015), ambos dirigidos por Mark Neal, fueron concebidos como una sola entrega.

Este jueves, en la rueda de prensa oficial del primer gran premio del año, Motorsport.com preguntó a los pilotos presentes su opinión acerca de este hipotético lanzamiento, y todos recibieron esa posibilidad con los brazos abiertos.

“Este formato se ha hecho muy popular últimamente. El de Fórmula 1 es divertido, y creo que uno de MotoGP permitiría a los aficionados tener acceso a lo que ocurre en los talleres. Además, también ayudaría a quienes no siguen el campeonato a entenderlo un poco más”, dijo Valentino Rossi, uno de los principales nombres del certamen.

“Sería fantástico para nuestro deporte, porque lo haría crecer. Además, estoy seguro de que varios de los pilotos de la parrilla quieren convertirse en estrellas de cine”, agregó Jack Miller.

