Mir: el resultado en Francia es de los que pesan al final del año

El mallorquín, que arrancó el 14º, se las apañó para recolocarse entre los diez primeros ya en la primera vuelta, y allí se quedó, entre la octava y novena plaza, hasta que la lluvia arreció y con ella llegó el momento de cambiar de moto.

Sin embargo, el de Suzuki no tuvo la oportunidad de llevar a cabo la operación porque se fue al suelo en esa vuelta a pesar de circular con mucha cautela, según reconoció después.

Este de Le Mans supone el primer cero para el actual campeón del mundo, que a pesar de ello todavía tiene cinco puntos más en su casillero que a estas alturas del curso pasado, cuando se encasquetó la corona.

Para Mir, esta fue su primera carrera flag to flag, o de bandera a bandera, circunstancia que le permitirá acumular experiencia para el futuro, para así tratar de evitar cometer errores como los que le condenaron en el trazado francés, algunos de ellos no directamente relacionados con la conducción: en vez de recoger la moto del suelo nada más caerse y dirigirse al taller para subirse a por la segunda unidad, el balear se fue a pie y allí murieron sus opciones de reincorporarse a la prueba y, por consiguiente, sumar algún punto.

“Durante una temporada, hay momentos en los que cometes errores, y mientras solo sea uno, no hay problema. Pero lo de hoy no estaba en mis planes”, reconoció Mir, antes de pedir disculpas a Suzuki por un domingo poco afortunado.

“De esto aprenderemos. Este es un resultado de esos que pesan a final de temporada. Porque con el ritmo que teníamos podíamos haber terminado entre los cinco primeros. Aunque no lo parezca, estoy contento con el fin de semana porque me sentí competitivo”, añadió el corredor de Palma, que tras este resultado cae a la sexta plaza de la estadística, con 31 puntos de desventaja respecto de Fabio Quartararo, el nuevo líder del Mundial.

“Por mi parte tengo que pedir perdón al equipo, porque al caerme me fui corriendo al taller, sin recoger la moto, que estaba un poco dañada. Me voy con la sensación de no haberlo dado todo, y eso me entristece”, remachó Mir.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

