Márquez-Acosta: un desafío mutuo para el futuro dúo de Ducati en MotoGP

Ducati ha optado por renovar su alineación uniendo a Marc Márquez y Pedro Acosta, dos pilotos con 11 años de diferencia entre sí, a partir de la próxima temporada. Dos perfiles importantes en términos de talento puro, pero también representantes de lo que casi serían dos generaciones distintas de pilotos.

Uno suma 75 victorias solo en la categoría MotoGP, mientras que el otro busca desesperadamente lograr la primera. Y antes incluso de que compartan box, ya se percibe muy rápidamente entre ellos cierta emulación.

"Pedro era uno de los mejores pilotos del mercado, así que era una de las mejores opciones para cualquier equipo. Es un piloto rápido, joven y fresco. Evidentemente será muy rápido desde el principio", observó Marc Márquez este jueves, cuando se abordó la cuestión durante la rueda de prensa que daba inicio al fin de semana de Assen.

Para el sitio oficial de MotoGP, el campeón también consideró que se trataba de "un muy buen fichaje por parte de Ducati", al tiempo que subrayó tener "un enorme respeto por Pecco" Bagnaia, su actual compañero de equipo, y por tanto no querer extenderse sobre las cualidades de quien lo sustituirá.

Lo que es seguro es que, con Acosta, Márquez se encontrará frente a un piloto con hambre, y que dos años y medio de búsqueda infructuosa de la victoria (hasta ahora) no parecen sino motivarlo aún más de cara a este cambio de moto. Pero el joven piloto de Mazarrón también intuye que enfrentarse a quien actúa como referencia absoluta en la parrilla se presenta como un desafío de un nuevo orden para él.

"Creo que será el mayor reto de mi carrera hasta ahora", admitió Acosta para el sitio oficial de MotoGP. Y el actual piloto de KTM también subrayó lo que podría sacar de positivo, para seguir fortaleciéndose:"Estoy contento. Ya había dicho hace algún tiempo que formar equipo con Marc sería un honor para mí. Voy a intentar aprender tanto como sea posible."

"Quizá él esté al final de su carrera y yo apenas estoy empezando la mía, así que creo que será una muy buena oportunidad para mí para intentar convertirme en un mejor piloto y aprovechar su experiencia."

Pedro Acosta et Marc Márquez se battront bientôt à armes égales. Photo de : MotoGP

Preguntado en rueda de prensa este jueves sobre qué espera más de Márquez, el piloto de 22 años desarrolló: "Pienso en su experiencia. Es el último piloto de la parrilla que corrió con leyendas como Dani [Pedrosa], Jorge [Lorenzo] y Valentino [Rossi], en sus primeras temporadas en MotoGP. Adquirió mucha experiencia con esos tipos. Quizá pueda aprender."

"Todavía estoy en mis primeros años en MotoGP. En la gestión de las carreras, de la presión, él ya ha ganado nueve títulos, así que tiene una experiencia que quizá pueda compartir conmigo."

Pecco Bagnaia se encargó en cualquier caso de transmitir un consejo a quien lo sustituirá dentro de unos meses, y es no dejarse impresionar. "Creo que Marc no es un monstruo, así que se puede tener fácilmente una buena relación con él. Bueno, espero que no sea un monstruo... ¡No estoy seguro!",bromeó de todos modos el italiano, cuyas prestaciones han retrocedido desde que Márquez está a su lado.

Por el momento, Acosta solo cuenta con 50 Grandes Premios de experiencia en la categoría MotoGP. Aunque subió muy rápido los peldaños en Moto3 y Moto2, a veces ha expresado su frustración por no tener la moto que le permitiera imponerse entre la élite. Por tanto, no podía elegir mejor constructor para escribir la continuación de su carrera y, aunque el nuevo reglamento técnico puede barajar de nuevo las cartas, se muestra confiado de haber tomado la mejor decisión.

"Estoy muy contento con esta noticia y de unirme a este equipo, sabiendo todo lo que han logrado en los últimos años y el hecho de que han liderado esta era de los 1000cc", subrayó desde Assen, aunque sin poder extenderse sobre el tema. "Por el momento, mi mente está en KTM, todavía tengo objetivos que alcanzar, como lograr mi primera victoria y acercar a KTM a los tres primeros puestos del campeonato [de pilotos]. Así que quedan muchos objetivos por alcanzar."