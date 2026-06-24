Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

MotoGP

"El candidato ideal": Ducati explica la elección de Acosta para compañar a Márquez

Ducati explicó por qué Pedro Acosta representa su futuro en MotoGP tras confirmar su contratación para el MotoGP 2027.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publicado:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Ducati va a combinar experiencia y juventud en 2027. Tras confirmar el martes a Marc Márquez por dos temporadas más, la marca italiana anunció el fichaje de Pedro Acosta, también con un contrato de dos años, para suceder a Pecco Bagnaia, cuya marcha fue oficializada a mediodía.

Acosta es hoy el segundo piloto más joven de la parrilla, pero está considerado como una de las mayores promesas, tras dos temporadas y media en KTM. Ducati considera que es el fichaje perfecto junto a Márquez, por su parte el segundo titular de más edad y con el palmarés más rico de la parrilla.

Si el próximo contrato de Márquez quizá sea el último en MotoGP, Acosta encarna claramente el futuro de Ducati, decidida a llevar al joven español a lo más alto. "Pedro representa el candidato ideal para el futuro del Ducati Lenovo Team", estimó Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse. "Tras la confirmación de Marc, queríamos integrar a un piloto joven y rápido en el proyecto de desarrollo de la Desmosedici GP."

"Pedro, además de ser un talento innegable, ha demostrado una precocidad extraordinaria. En algo menos de seis años en el campeonato del mundo, ha ganado dos títulos en las categorías inferiores y ha realizado actuaciones realmente convincentes en MotoGP."

Pedro Acosta ya tuvo duelos en pista con Marc Márquez.

Pedro Acosta ya tuvo duelos en pista con Marc Márquez.

Photo by: Ducati Corse

"Su llegada al equipo será una fuente de motivación para todos; nos ayudará a progresar, y nosotros lo acompañaremos en el camino que lo llevará a su plena madurez como piloto."

"Estoy convencido de que, gracias al apoyo de nuestro equipo y con el tiempo necesario, su contribución nos permitirá sin duda dar un nuevo paso en términos de rendimiento y objetivos."

Lo seguimos desde hace tiempo, tanto por lo que ha logrado en pista como por su personalidad directa y cercana, de la que estamos seguros de que los Ducatisti se enamorarán.

Mientras que MotoGP quiere que los equipos hagan esfuerzos en su comunicación, Ducati cuenta con el talento pero también con la personalidad de Acosta, que ya se ha ganado la reputación de piloto poco dispuesto a suavizar las cosas, con sus respuestas directas y a veces lacónicas.

 

Ducati ya juega con el apodo de "tiburón" de Pedro Acosta, ya que el anuncio de su fichaje se hizo parodiando el cartel de Tiburón, y el constructor italiano tiene la intención de convertirlo en un personaje que encarne su marca.

"Pedro es, sin duda, uno de los jóvenes pilotos más talentosos del paddock de MotoGP", subrayó Claudio Domenicali, director general de la marca. "Con solo 22 años, es el tipo de piloto con el que puede escribirse un nuevo capítulo apasionante."

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Siempre lo hemos apreciado y lo seguimos desde hace tiempo, tanto por lo que ha logrado en pista como por su personalidad directa y cercana, de la que estamos seguros de que los Ducatisti se enamorarán cuando vaya vestido de rojo."

"Creemos que, junto a Marc, representa la incorporación ideal para un equipo que, construyendo sobre su historia y los resultados de los últimos años, quiere seguir desempeñando un papel de líder en el futuro y seguir siendo una fuente de admiración, respeto y apoyo para los apasionados de Ducati en todo el mundo."

Lee también:

Share Or Save This Story

Artículo previo Así está la parrilla de MotoGP para 2027: los confirmados y el mercado de pilotos

Top Comments
More from
Vincent Lalanne-Sicaud

La emotiva carta de despedida de Pecco Bagnaia a Ducati

MotoGP
MotoGP
La emotiva carta de despedida de Pecco Bagnaia a Ducati

Los 11 equipos de MotoGP firman el nuevo acuerdo hasta 2031

MotoGP
MotoGP
Los 11 equipos de MotoGP firman el nuevo acuerdo hasta 2031

MotoGP Brno 2026: Bezzecchi pierde terreno, Ducati cierra ante Aprilia en el campeonato

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
MotoGP Brno 2026: Bezzecchi pierde terreno, Ducati cierra ante Aprilia en el campeonato
More from
Pedro Acosta

Así está la parrilla de MotoGP para 2027: los confirmados y el mercado de pilotos

MotoGP
MotoGP
Así está la parrilla de MotoGP para 2027: los confirmados y el mercado de pilotos

Oficial: Pedro Acosta cambia a Ducati para las dos próximas temporadas de MotoGP

MotoGP
MotoGP
Oficial: Pedro Acosta cambia a Ducati para las dos próximas temporadas de MotoGP

Pedro Acosta explica qué llevó a su accidente en la sprint de MotoGP en Brno

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Pedro Acosta explica qué llevó a su accidente en la sprint de MotoGP en Brno
More from
Ducati

Ducati confirma la salida de Pecco Bagnaia, que va rumbo a Aprilia

MotoGP
MotoGP
Ducati confirma la salida de Pecco Bagnaia, que va rumbo a Aprilia

Martín: "Que empiece el juego" entre Aprilia y Ducati tras las recientes victorias de Márquez

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Martín: "Que empiece el juego" entre Aprilia y Ducati tras las recientes victorias de Márquez

Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de España
Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias

Ferrari planea ahora mantener en su lugar al ingeniero de Lewis Hamilton

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Ferrari planea ahora mantener en su lugar al ingeniero de Lewis Hamilton

"El candidato ideal": Ducati explica la elección de Acosta para compañar a Márquez

MotoGP
MGP MotoGP
"El candidato ideal": Ducati explica la elección de Acosta para compañar a Márquez

Así está la parrilla de MotoGP para 2027: los confirmados y el mercado de pilotos

MotoGP
MGP MotoGP
Así está la parrilla de MotoGP para 2027: los confirmados y el mercado de pilotos

La emotiva carta de despedida de Pecco Bagnaia a Ducati

MotoGP
MGP MotoGP
La emotiva carta de despedida de Pecco Bagnaia a Ducati