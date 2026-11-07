MotoGP GP de Qatar
Márquez gana la sprint de Qatar y roza el título tras choque con Bezzecchi
Marc Márquez logró la victoria en la sprint de MotoGP tras un choque con Marco Bezzecchi, lo que le deja con opciones de ganar el título el domingo en el GP de Qatar
Richard Asher
Edited: 7 nov 2026, 17:00
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Marc Márquez salió victorioso de una carrera sprint de MotoGP en Qatar tras un controvertido choque con Marco Bezzecchi que dejó al italiano fuera de la lucha por el título.
Jorge Martín hizo un esfuerzo espectacular para llegar al tercer puesto pese a tener una muñeca fracturada, pero no pudo impedir que Márquez se colocara en posición de sellar la corona el domingo.
El piloto oficial de Ducati tendrá que ganar el GP de Qatar el domingo, con Martín sin puntuar, para cerrar el campeonato.
Marco Bezzecchi quedó matemáticamente eliminado de la contienda por el campeonato después de que un controvertido choque con Márquez lo hiciera caer cuando ambos luchaban por el liderato.
Eso convierte ahora la batalla por el título en un asunto oficial de dos candidatos entre Márquez y Martín.
GP de Qatar de MotoGP - resultados de la carrera sprint
SPRINT
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos 1 M. Márquez Ducati 93 Ducati 10
18'46.450
12 2 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 10
+0.862
18'47.312
0.862 9 3 J. Martín Aprilia 89 Aprilia 10
+1.519
18'47.969
0.657 7 4 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10
+2.700
18'49.150
1.181 6 5 J. Zarco LCR 5 Honda 10
+3.720
18'50.170
1.020 5 6 P. Acosta KTM 37 KTM 10
+4.664
18'51.114
0.944 4 7 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10
+4.858
18'51.308
0.194 3 8 E. Bastianini Tech3 23 KTM 10
+5.582
18'52.032
0.724 2 9 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 10
+8.082
18'54.532
2.500 1 10 D. Moreira LCR 11 Honda 10
+9.220
18'55.670
1.138 11 F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 10
+9.429
18'55.879
0.209 12 B. Binder KTM 33 KTM 10
+9.483
18'55.933
0.054 13 L. Marini Honda 10 Honda 10
+12.727
18'59.177
3.244 14 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10
+12.874
18'59.324
0.147 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 10
+13.483
18'59.933
0.609 16 J. Dixon Honda 96 Honda 10
+19.373
19'05.823
5.890 dnf M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 3
+7 Vueltas
5'42.730
7 Vueltas Accidente dns P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 0
Accident before restart Ver los resultados completos
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