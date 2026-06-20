Marco Bezzecchi no podrá correr el domingo en Brno por golpear a un comisario en la sprint
El líder del campeonato de MotoGP ha sido expulsado de la carrera del domingo en Brno por conducta antideportiva.
A Marco Bezzecchi no se le permitirá tomar la salida en el Gran Premio de Chequia del domingo después de que los comisarios de MotoGP lo sancionaran por ‘empujar y golpear’ a un comisario en la carrera sprint.
El líder del campeonato marchaba en quinta posición cuando se cayó en la curva 3 en la penúltima vuelta del sprint de Brno.
Tras acabar en la grava, Bezzecchi corrió hacia su maltrecha RS-GP de Aprilia y fue visto agrediendo a un comisario que estaba recuperando su moto, y las imágenes del incidente se volvieron virales en las redes sociales. Más tarde se alejó de la escena, registrando su quinto abandono de la temporada.
El piloto oficial de Aprilia fue convocado a una reunión por los comisarios el sábado por la tarde debido a su comportamiento antideportivo.
Tras escuchar al italiano, los comisarios decidieron suspenderlo para el resto del fin de semana.
Aprilia tiene derecho a apelar la sanción.
“El 20 de junio de 2026, a las 16:07:41 durante el Sprint de MotoGP™ del MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA, tras una caída usted empujó y golpeó a los comisarios del circuito que intentaban recuperar su máquina”, decía un comunicado.
“Esta es una acción perjudicial para los intereses del deporte y, por lo tanto, constituye una infracción tal como se describe en el Artículo 3.3.2.2 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de la FIM, cualquier acto corrupto o fraudulento, o cualquier acción perjudicial para los intereses de las reuniones o del deporte, llevada a cabo por una persona o un grupo de personas durante un evento”
“Por las razones anteriores, el Panel de Comisarios de la FIM MotoGP™ le ha impuesto una suspensión del MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA. (de conformidad con los artículos 3.2.1 y 3.3.2.3 del Reglamento del Campeonato del Mundo de Grandes Premios de la FIM).”
La prohibición supone un duro golpe para Bezzecchi, cuya ventaja al frente del campeonato sobre su compañero de equipo Jorge Martín ya se había reducido a 15 puntos tras una difícil carrera del sábado a media distancia.
La exclusión también brinda una gran oportunidad al principal rival de Aprilia, Ducati, que ganó la carrera sprint con el piloto oficial Francesco Bagnaia.
Fabio di Giannantonio, de VR6, está a 36 puntos de Bezzecchi en la tercera posición, con Marc Marquez acercándose a 65 puntos con la mejor de las Ducati oficiales.
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