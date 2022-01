La buena noticia de Márquez: "Tengo la visión perfecta"

El piloto de Honda fue el protagonista de la rueda de prensa que los cuatro corredores de HRC en el Mundial de MotoGP ofrecieron este viernes a los medios y en la que Marc Márquez anunció que está completamente recuperado de su lesión ocular, pero que antes de dar el siguiente paso quiere probarse en un circuito grande.

"Antes que nada, estoy muy contento. Este último mes he ido mucho mejor, los últimos tres meses fueron difíciles", introdujo Márquez en su primera aparición pública desde octubre pasado.

"Pero desde el primer momento me deje aconsejar por el doctor que ya me curó en 2011. Fue el mismo nervio que se vio afectado entonces. Esta semana mejoré mucho, y llevamos a cabo un chequeo que confirmó mis sensaciones", dijo.

"Me dio permiso para rodar en moto, y elegí una de motocross porque es el tipo de moto con el que me lesioné. Y también porque es muy exigente. El Repsol Honda Team está organizando el próximo paso, que será en un circuito grande con una CBR o con la RC213V-S", desveló Marc.

La lesión del catalán llegó a falta de dos carreras para acabar 2021 y justo antes del decisivo test de pretemporada en Jerez el pasado noviembre, al que no pudo asistir, sumándose a un año y medio de lesión que arrastraba en el brazo derecho, desde la caída de Jerez en junio de 2020.

"Ha sido uno de los momentos más difíciles de mi carrera a nivel mental. Salía de una recuperación y me metía en otra. No le deseo a nadie pasar por esto. Desde que me lesioné, mi objetivo siempre fue estar en el primer test y la primera carrera. Pero hay que ir paso a paso porque la visión es un asunto muy serio", apuntó.

"La recuperación de una lesión así, de la visión, es particular. O tienes visión, o no. Soy el primero que cuando me lesiono, quiero correr al día siguiente. Pero nadie, ni los propios doctores, sabían si iba a estar fuera dos meses, tres o seis. Todo estaba encima de la mesa. Una posible cirugía o no volver a pilotar nunca más. Pero cuando empecé a sentirme mejor hice algo de bicicleta de carretera; después de montaña. Antes de confirmar que estaré en los test de Malasia, quiero probarme bien para saber que estaré totalmente preparado", relató el de Honda.

Marc admitió que de la visión está bien pero quiere confirmarlo.

"Si estoy yendo en moto es porque tengo la visión perfecta y no necesito ninguna cirugía. Pero quiero ver cómo me siento en un circuito grande, en velocidad, y solo, antes de permitirme ir a Sepang", donde se realizarán los primeros test de pretemporada (5 y 6 de febrero).

Además de la lesión ocular, Marc sigue recuperándose del brazo y hombro derechos.

"Sobre el hombro, quiero ir poco a poco, porque las sensaciones son buenas, pero no quiero que me pase lo mismo que el año pasado, y sufrir a medida que compita".

El corredor explicó también cómo fue el episodio de su caída a finales de octubre, practicando motocross.

"Fue al dar las dos últimas vueltas, que me caí y salí catapultado, golpeándome la cabeza. Al llegar a casa me duché y me comencé a sentir raro, con mala visión. Inmediatamente llamé al doctor. El riesgo cuando te entrenas siempre está allí, pero desde el sofá no serás el mejor del mundo", desveló.

"Al principio de la lesión es muy difícil porque no podía hacer vida normal", finalizó el de Cervera.