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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de San Marino

Marc Márquez supera a Bezzecchi en la FP1 de Misano

Marc Márquez marcó el mejor tiempo de la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de San Marino, por delante de la Aprilia de Marco Bezzecchi.

Téha Courbon
Publicado:
Marc Márquez, Ducati Team

La 14ª ronda de la temporada 2026 de MotoGP, el Gran Premio de San Marino, comenzó con la primera sesión de entrenamientos libres en Misano. Cabe recordar que Ai Ogura vuelve a ser baja para el fin de semana, aún convaleciente tras su operación en la mano izquierda. No ha sido sustituido.

También se han oficializado varios anuncios en los últimos días. Jack Miller y Brad Binder dejarán MotoGP al término de la temporada para incorporarse al WorldSBK en 2027, mientras que Nicolò Bulega ha sido anunciado en VR46 para la próxima temporada. Por su parte, Álex Rins anunció su salida del mundo de la moto.

Jack Miller se hizo notar de inmediato al cometer un error ya en su vuelta de salida de boxes, con una caída cuanto menos sorprendente.

 

Marco Bezzecchi marcó el primer tiempo en 1'34"381, antes de rebajar su registro en más de dos segundos, hasta 1'32"025. El italiano fue rápidamente acompañado por Álex Márquez, a 309 milésimas, así como por su compañero de equipo Jorge Martín.

Pedro Acosta había subido a la tercera posición antes de caerse inmediatamente en la primera curva, justo después de cruzar la línea de meta. Las temperaturas siguen siendo bastante bajas, en torno a los 20°C, y algunos pilotos parecían verse sorprendidos en este inicio de sesión.

Luca Marini ocupaba la tercera plaza de Acosta, a 345 milésimas del tiempo de referencia de Bezzecchi. Marc Márquez entraba por su parte en el top 4 tras unos quince minutos, por delante de Jorge Martín, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Pol Espargaró - sustituto de Maverick Viñales - y Fabio Di Giannantonio.

Los pilotos trabajaron durante varios minutos en sus tandas largas, probando varios tipos de neumáticos, especialmente el medio delantero, antes de retomar finalmente el time attack a 20 minutos del final de la sesión. Johann Zarco subió además a la cuarta posición, a 356 milésimas de la referencia de Marco Bezzecchi.

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El piloto de Aprilia había mejorado su tiempo, bajando de la barrera del 1'32, pero su crono fue eliminado. Zarco ascendió a la tercera posición en un segundo intento, con un retraso de 167 milésimas. Bezzecchi finalmente mejoró su marca y esta vez conservó su tiempo, en 1'31"872.

Los pilotos aceleraron en los últimos 15 minutos. Marc Márquez destronó a Bezzecchi con 1'31"680, calzado con un neumático blando delantero. Los franceses Johann Zarco y Fabio Quartararo estaban bien situados, en quinta y sexta posición.

Jorge Martín, bastante discreto desde el inicio de estos FP1, se unió a su compañero de equipo en la tercera posición, aunque a cuatro décimas del mejor tiempo. El español finalmente fue superado por Luca Marini, al manillar de una Honda que parecía estar en la pelea.

En los últimos instantes, los pilotos volvieron a aumentar el ritmo, algunos montando neumáticos nuevos. Marco Bezzecchi recuperó el liderato de la clasificación con 1'31"647, por delante de Pedro Acosta. Johann Zarco firmó una bonita segunda plaza, a solo 31 milésimas de Bezzecchi.

Al caer la bandera a cuadros, finalmente fue Marc Márquez quien marcó el mejor tiempo de los FP1 del GP de San Marino, con 1'31"468, por delante de Marco Bezzecchi y Raúl Fernández. Johann Zarco ocupó la quinta posición y Fabio Quartararo la novena. Francesco Bagnaia siguió con sus problemas y terminó la sesión en la 18.ª posición.

MotoGP - GP de San Marino - 1° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 18

1'31.468

166.405 298
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 19

+0.060

1'31.528

0.060 166.296 301
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.133

1'31.601

0.073 166.164 295
4 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 18

+0.180

1'31.648

0.047 166.078 300
5 France J. Zarco LCR 5 Honda 18

+0.182

1'31.650

0.002 166.075 299
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 17

+0.210

1'31.678

0.028 166.024 298
7 Italy L. Marini Honda 10 Honda 19

+0.254

1'31.722

0.044 165.944 300
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 20

+0.267

1'31.735

0.013 165.921 297
9 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 18

+0.402

1'31.870

0.135 165.677 292
10 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 19

+0.509

1'31.977

0.107 165.484 297
11 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 19

+0.537

1'32.005

0.028 165.434 300
12 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 18

+0.659

1'32.127

0.122 165.215 296
13 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 16

+0.703

1'32.171

0.044 165.136 297
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 18

+0.737

1'32.205

0.034 165.075 292
15 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 17

+0.753

1'32.221

0.016 165.047 297
16 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 20

+0.761

1'32.229

0.008 165.032 300
17 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 16

+0.900

1'32.368

0.139 164.784 295
18 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 17

+0.993

1'32.461

0.093 164.618 298
19 Spain J. Mir Honda 36 Honda 16

+1.153

1'32.621

0.160 164.334 296
20 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 20

+1.170

1'32.638

0.017 164.304 299
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 11

+1.854

1'33.322

0.684 163.099 295
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