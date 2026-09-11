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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de San Marino

Bezzecchi vence a los hermanos Márquez para liderar el viernes de MotoGP en Misano

Una sesión de práctica muy reñida apunta a que se está gestando una feroz batalla entre Aprilia y Ducati en el Gran Premio de San Marino.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Edited:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Mecánicos de Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Jack Miller, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Luca Marini, Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Valentino Rossi

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Joan Mir, Honda HRC

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Marc Márquez, Ducati Team

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Gran Premio de San Marino 2026 - Viernes en Misano
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Marco Bezzecchi superó por una décima de segundo a Marc Márquez para encabezar los entrenamientos del Gran Premio de San Marino de MotoGP el viernes.

El piloto oficial de Aprilia marcó un mejor tiempo de 1m30.144s en las fases finales de la sesión, batiendo a la Ducati del vigente campeón del mundo por poco más de una décima de segundo.

Alex Márquez, con una Ducati de Gresini, terminó apenas por detrás en la tercera posición, mientras que el dúo de VR46 formado por Fabio di Giannantonio y Franco Morbidelli completó el top cinco en presencia del jefe del equipo, Valentino Rossi, en el circuito.

Al inicio de la sesión de una hora, Alex Márquez y Bezzecchi intercambiaron los mejores tiempos en lo más alto de la tabla, con muy poca diferencia entre Ducati y Aprilia en el circuito de 4.2 km.

Bezzecchi fue el primero en rebajar la referencia de Marc Márquez en la FP1 con un 1m31.333s, antes de que Alex Márquez marcara la primera vuelta en la franja del 1m30s para colocarse al frente.

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A unos 25 minutos del inicio de la sesión, Aprilia montó un neumático blando nuevo en la parte trasera de la moto de Bezzecchi, y el italiano marcó de inmediato dos vueltas rápidas para recuperar el primer puesto, la más rápida con un 1m30.829s.

Los tiempos por vuelta empezaron en el último tercio de la sesión, con di Giannantonio, Luca Marini y Pedro Acosta turnándose en lo más alto.

Siguieron más vueltas rápidas en los últimos 10 minutos, con Bezzecchi tomando brevemente el primer puesto con la Aprilia, hasta que Marc Márquez lo relegó con 1m30.247s. Alex Márquez volvió a la pelea poco después, superando a Bezzecchi por solo 0.002s para subir a la segunda posición.

Pero Bezzecchi aún tenía algo guardado, registrando un tiempo de 1m30.144s justo cuando el reloj llegaba a cero para terminar el día como el más rápido de todos.

Esto marcó la tercera vez en tres fines de semana que impuso el ritmo el viernes, tras haber sido también el más rápido en su regreso en Silverstone y de nuevo en Aragón hace quince días.

Los hermanos Márquez terminaron segundo y tercero en la tabla de tiempos, con Marc por delante de Alex, mientras que di Giannantonio y Morbidelli quedaron a menos de una décima en cuarto y quinto lugar.

Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mientras tanto, Acosta se recuperó de una caída en la FP1 para marcar el sexto mejor tiempo a bordo de la KTM, a 0.344s del ritmo marcado por Bezzecchi.

Marini, de Honda, disfrutó de un gran día en casa, mostrando un ritmo impresionante en la FP1 antes de ser el séptimo más rápido por la tarde.

Lo siguió Johann Zarco, de LCR, mientras que Pol Espargaró sorprendió al pelotón al terminar noveno como sustituto de Maverick Viñales en Tech3 KTM.

A pesar de la avalancha tardía de mejoras, Jorge Martín, de Aprilia, se aferró al 10º puesto, superando a Enea Bastianini, de Tech3, por solo 0.016s para asegurar el pase directo a la Q2.

El piloto de Trackhouse Raúl Fernández, sin embargo, no tuvo tanta suerte, ya que cayó al 12º puesto en las fases finales de los entrenamientos.

Fermín Aldeguer también terminó lejos del ritmo en 13ª posición para Gresini, mientras que Francesco Bagnaia fue nuevamente la Ducati más lenta, en 19ª posición.

Yamaha volvió a sufrir con su rendimiento, con Fabio Quartararo terminando a un segundo del ritmo con la mejor de las M1, en 16ª posición.

MotoGP - GP de San Marino - Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 25

1'30.144

168.849
2 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 23

+0.103

1'30.247

0.103 168.657
3 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 27

+0.185

1'30.329

0.082 168.504
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 25

+0.241

1'30.385

0.056 168.399
5 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 21

+0.271

1'30.415

0.030 168.343
6 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 24

+0.344

1'30.488

0.073 168.207
7 Italy L. Marini Honda 10 Honda 24

+0.496

1'30.640

0.152 167.925
8 France J. Zarco LCR 5 Honda 27

+0.510

1'30.654

0.014 167.899
9 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 23

+0.530

1'30.674

0.020 167.862
10 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 26

+0.546

1'30.690

0.016 167.833
11 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 24

+0.560

1'30.704

0.014 167.807
12 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+0.572

1'30.716

0.012 167.785
13 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 22

+0.614

1'30.758

0.042 167.707
14 Spain J. Mir Honda 36 Honda 26

+0.715

1'30.859

0.101 167.521
15 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 25

+0.799

1'30.943

0.084 167.366
16 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+1.034

1'31.178

0.235 166.935
17 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 25

+1.119

1'31.263

0.085 166.779
18 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 21

+1.137

1'31.281

0.018 166.746
19 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 19

+1.315

1'31.459

0.178 166.422
20 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+1.423

1'31.567

0.108 166.225
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 19

+1.927

1'32.071

0.504 165.315
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