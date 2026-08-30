Marc Márquez revela el "gran error" que hizo que la victoria en Aragón fuera "difícil"

Marc Márquez ha revelado que pasó de la primera a la tercera posición en la vuelta inicial del Gran Premio de Aragón porque no logró desactivar el dispositivo de altura trasera de su moto.

Al igual que en la carrera al sprint del sábado, el piloto oficial de Ducati realizó una salida fulgurante desde la segunda posición de la parrilla, superando en la primera curva a Marco Bezzecchi, quien partía desde la *pole*.

Sin embargo, mientras el vigente campeón del mundo de MotoGP intentaba defender su posición, la parte trasera de su moto tocó fondo en la curva 2, lo que permitió que las Aprilia de Bezzecchi y Jorge Martín le adelantaran.

Márquez logró adelantar de nuevo a ambos pilotos y contener un ataque a mitad de carrera de Pedro Acosta para sumar su cuarta victoria de la temporada, aunque el español reconoció que su tarea se vio considerablemente dificultada por un error evitable.

"Hoy repetí la estrategia de ayer, atacando en la primera curva, pero cometí un error muy grave: olvidé desactivar el dispositivo trasero", explicó. "En la vuelta de calentamiento, normalmente lo activas en la recta trasera y luego debes recordar desactivarlo para la salida.

"No me acordé de hacerlo. Luego hice una salida perfecta y tomé la primera curva a la perfección. Pero al pasar de la primera a la segunda curva, el dispositivo trasero seguía activado y la moto iba bajísima durante todo el primer sector; fue un momento de tensión".

"Esto complica las cosas, pero en cuanto me pongo en cabeza intento gestionar el ritmo. En las últimas vueltas, aprieto un poco, abro hueco y vuelvo a controlar".

Bezzecchi comentó que Márquez redujo tanto la velocidad a la salida de la curva 2 que sintió que iba a chocar contra él.

"Me adelantó en la curva 1, así que intenté devolverle la maniobra", dijo el italiano. "Cuando entró en la curva 2, vi que salía algo de su moto, como chispas, y casi le golpeo porque se detuvo por completo. Afortunadamente, pude adelantarle".

La doble victoria de Márquez en el GP de Aragón le ha devuelto a la lucha por el título tras un fin de semana difícil en Silverstone a principios de mes.

Con la retirada de Ai Ogura del GP de Aragón y el hecho de que Bezzecchi solo lograra dos terceros puestos tras haber conseguido la *pole*, el español ha pasado del cuarto al segundo puesto del campeonato, situándose a solo 19 puntos de Martín.

Márquez, cuyo brazo derecho sigue siendo un factor limitante, reconoció la importancia de aprovechar su gran estado de forma en Aragón, escenario donde ya ha ganado ocho veces en MotoGP.

Marc Marquez, Ducati Team Photo by: Pierre-Philippe Marcou / AFP via Getty Images

"Es lo que tengo que hacer si quiero tener una pequeña oportunidad de luchar por este campeonato", dijo el nueve veces campeón del mundo.

"Parece que Jorge y Marco están pilotando muy bien. Son súper rápidos. No sólo ellos, también Ogura volverá; [Fabio] di Giannanantonio y Acosta, como lo demostró hoy.

"Pero si quiero tener una pequeña oportunidad de luchar por el campeonato, tengo que hacerlo lo mejor posible en las pistas buenas para mí".

Lee también: MotoGP MotoGP da a conocer el trazado que usarán en Adelaida como sede del GP de Australia