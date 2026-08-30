MotoGP da a conocer el trazado que usarán en Adelaida como sede del GP de Australia

El presidente del Gobierno de Australia Meridional, Peter Malinauskas, ha presentado una simulación del nuevo circuito urbano de Adelaida, que acogerá el Gran Premio de MotoGP de Australia a partir del año que viene.

El proyecto, cuya finalización está prevista para noviembre de 2027, fecha en la que está programada la carrera, supone una inversión de cerca de 60 millones de euros (96 millones de dólares australianos), según ha revelado Malinauskas.

El circuito se construirá en la zona que anteriormente ocupaba el trazado que acogió el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia hasta 1995. Tendrá una longitud de 4,13 kilómetros y contará con 15 curvas, con un trazado que incorpora reinterpretaciones de varios tramos del antiguo circuito, entre ellos Stag Corner, Rundle Road y Brewery Bend.

Las simulaciones realizadas para el proyecto estiman una velocidad máxima de unos 343 km/h para las motos de MotoGP, mientras que el tiempo de vuelta previsto para las máquinas de la categoría reina es de aproximadamente 1m26s.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto, dada la envergadura de las obras de construcción necesarias, ha sido su impacto medioambiental.

La remodelación supondrá la tala de 42 árboles clasificados como "significativos", junto con otros 335 árboles que el Gobierno de Australia Meridional ha categorizado como "regulados, no regulados, invasivos, muertos o en mal estado".

Otros 88 árboles serán reubicados, mientras que otros 22 se encuentran actualmente "en fase de estudio", según Malinauskas, quien también señaló que actualmente hay 8.895 árboles dentro del recinto del circuito y que el 95 % de ellos permanecerán "intactos" durante la remodelación.

De la inversión de 96 millones de dólares australianos, 15 millones se destinarán a un paquete de medidas destinado a restaurar los hábitats de diversas especies animales y las zonas verdes, incluido el río Torrens.

"Hemos colaborado estrechamente con el Consejo de Conservación para garantizar que este proyecto ofrezca el mejor resultado posible para todos los habitantes de Australia Meridional", afirmó Malinauskas.

También se comprometió a plantar 10 árboles nuevos por cada árbol talado, lo que significa que, en última instancia, se plantarán unos 3.770 árboles.

El plan de acción tiene por objeto responder a las preocupaciones de los grupos ecologistas que han organizado protestas contra el proyecto en los últimos meses. Esas campañas dieron lugar a que 43 000 personas firmaran una petición en la que se pedía la suspensión del proyecto.

Vista general del circuito de Adelaida Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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