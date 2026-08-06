Luca Marini espera un anuncio sobre su futuro este mismo fin de semana

La parrilla de 2027 siguió tomando forma durante la pausa estival de MotoGP, con varios anuncios que se esperaban. El último es el de la renovación de Raúl Fernández en Trackhouse.

Entre los actuales pilotos oficiales de Honda, Joan Mir irá a Gresini y resta definir oficialmente el futuro de Luca Marini. Durante un tiempo se contempló un regreso a VR46, equipo propiedad de su hermano Valentino Rossi, pero en las últimas semanas Marini se ha acercado a Tech3.

"Creo que quizá habrá un anuncio este fin de semana", confesó Marini ante la prensa, entre ella Motorsport.com, a su llegada a Silverstone, donde el campeonato retoma la actividad. "Todo se hará oficial este fin de semana. Aún no estoy seguro, pero ya veremos."

Marini no dio ninguna pista adicional sobre su futuro equipo, pero ya expresó su alivio por continuar la aventura en MotoGP: "Todavía no es el momento de hablar de ello, pero en cualquier caso estoy contento."

"Evidentemente, MotoGP es el sueño de todos", añadió. "Es fantástico estar aquí y creo que todavía puedo hacer muchas cosas aquí. Mi motivación está al 100%. Es lo que quiero hacer y mientras disfrute tanto, quiero continuar."

Dejar Honda con una buena nota

Antes de cambiar de moto, Luca Marini aún tiene media temporada por disputar con la Honda. Espera lograr por fin un podio con la RC213V en MotoGP, pero sabe que la tarea será complicada con una máquina que solo debería evolucionar ligeramente, ya que lo esencial del trabajo de desarrollo está ahora centrado en el proyecto de 2027.

"Creo que lo más importante es entender si podemos mejorar ligeramente nuestro paquete. Con el cambio de reglamento el año que viene, todos los fabricantes dedican la energía, todo el dinero y la atención al nuevo proyecto."

Luca Marini espera lograr un podio con Honda antes de fin de año. Photo by: Pierre-Louis Le Mouëllic

"Pero Honda también tiene la fuerza necesaria para seguir empujando un poco en este proyecto, porque queremos buenos resultados al final de la temporada, queremos disfrutar."

"Sobre todo, podemos trabajar en cosas que les ayudarán en el futuro. Intentamos hacer algo inteligente para que puedan mejorar su moto el año que viene, gracias a lo que podamos probar esta temporada."

"Queremos un podio, pero creo que será muy difícil esta temporada, ya que todo el mundo ha progresado mucho. La moto ha mejorado, pero no lo suficiente. Creo que si conseguimos encontrar dos o tres detalles, podremos luchar por el top 6 en todos los Grandes Premios."

Mir y Marini están de salida, pero el italiano está convencido de que Honda seguirá dando el máximo. Si la moto tiene pocas posibilidades de evolucionar, es únicamente por el nuevo reglamento del año que viene: "Honda siempre es muy clara y muy respetuosa con nosotros. Es solo que han tomado su decisión y verán si es la correcta en el futuro."

"Creo que la situación actual, para la última temporada de la moto de 1000cc, es un poco única, así que el desarrollo de la moto está un poco detenido. Es por esa razón, no por otra cosa."