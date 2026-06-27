Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

MotoGP GP de Países Bajos

Luca Marini negocia con Tech3-KTM para el MotoGP 2027

El italiano Luca Marini cerrará su etapa de tres años en Honda a final de temporada, y todo apunta a que su próximo destino podría ser el equipo Tech3-KTM de Guenther Steiner, con el que ya está negociando.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Edited:
Luca Marini, Honda HRC

El mercado de pilotos de MotoGP ha empezado a hacer oficiales los primeros movimientos tras la firma del acuerdo comercial entre el campeonato, los fabricantes y los equipos de la categoría reina, un 'pacto de la concordia' que, se escenificó en Brno la semana pasada y quedó cerrado este mismo miércoles.

En Assen, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de los Países Bajos, las conversaciones entre los pilotos que siguen buscando destino y los dos equipos que aún disponen de alguna plaza libre para el próximo año, Tech 3 y Trackhouse Racing Team, se han disparado, y una de las que más llama la atención es la que mantienen los representantes del corredor italiano Luca Marini con el equipo francés Tech3, ahora en manos de un grupo de inversores cuya cabeza visible es el ex jefe de Haas F1 en la Fórmula 1, Guenther Steiner. 

Según ha podido saber Motorsport.com, tras tres temporadas en Honda, Marini no seguirá la próxima temporada en el equipo oficial de HRC, y está negociando su incorporación al equipo Tech3, satélite de KTM. Los responsables de la escuería francesa están interesador en el corredor italiano, sin embargo desde el fabricante había ciertas reticencias.

Este viernes, en Assen, Marini mantuvo una primera reunión con Pit Beirer, director deportivo de KTM, tras la cual el ex piloto de motocross "quedó impresionado", con el italiano, dando luz verde a las negociaciones.

Viñales se ve fuera

KTM tiene contrato con Enea Bastianini y con Maverick Viñales hasta final de año, con una cláusula que permite al fabricante renovarles, automática y unilateralmente hasta el 30 de junio.

Ni el fabricante austríaco, ni Tech3 tienen intención de ejecutar ese ampliación de contrato. De este modo, el próximo martes Enea podrá ligar su futuro ya oficialmente a Trackhouse, mientras que Viñales se quedará sin moto para la próxima temporada, como el mismo denunció el jueves señalando al fabricante de Mattighofen.

Según ha podido saber Motorsport, Tech3 también estaría negociando con el joven talento australiano de Moto2 Senna Agius, que ocuparía la otra plaza del equipo, lo que automáticamente no solo dejaría fuera a Maverick fuera, sino que Brad Binder, en la órbita de KTM las últimas 15 temporadas, siete de ellas en MotoGP, se quedará igualmente sin sitio dentro de la estructura, ya que Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio formarán la alineación oficial de 2027.

Bulega, muy cerca de VR46

Con Marini en la rampa de salida dirección Tech3, las puertas del equipo de su hermano, Valentino Rossi, el VR46 Racing Team, se abren definitivamente para Nicolò Bulega, piloto oficial Ducati en el WorldSBK. Líder destacado del campeonato de las motos de serie en estos momentos, Bulega está contratado por el fabricante italiano para hacer cinco test este año con la MotoGP de 850cc. Además, el italiano quiere dar el salto al paddock grande y, finalmente, parece que Ducati podrá acomodarlo en la estructura que dirige el #46.

De momento, la operación no está cerrada, ya que se deben negociar algunos puntos importantes del acuerdo, como qué parte del sueldo y de la moto pagará el fabricante, y cuál el equipo.

Marini ha renunciado a utilizar el 'comodín' del volver al equipo de su hermano, ya que considera que esa maniobra jugaría en su contra a nivel de credibilidad. "Por calidad y carácter, para nosotros recuperarle sería muy interesante, pero él ha decidido buscar su futuro en otro lado y debemos respetarlo. Con Bulega estamos hablando, es una opción, pero no la única", aseguraron a Motorsport.com desde el equipo con base en Tavullia. 

Te puede interesar:

Share Or Save This Story

Artículo previo Marc Marquez intentará “sobrevivir” a Assen tras victorias consecutivas en MotoGP
Artículo siguiente Jorge Martín logra la pole y Aprilia ocupa el top 4 de MotoGP en Assen

Top Comments
More from
Germán Garcia Casanova

Bastianini: "Si no quedan pilotos italianos en Ducati será que alguna cosa no funcionó"

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Bastianini: "Si no quedan pilotos italianos en Ducati será que alguna cosa no funcionó"

Bagnaia, tras firmar con Aprilia: "Presioné mucho para lograr un contrato largo"

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Bagnaia, tras firmar con Aprilia: "Presioné mucho para lograr un contrato largo"

Martín espera que Aprilia le dé las armas para pelear por el campeonato ante su salida a Yamaha

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Martín espera que Aprilia le dé las armas para pelear por el campeonato ante su salida a Yamaha
More from
Luca Marini

Moreira: "Si Marini no quiere mirar mis datos es su problema"

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Moreira: "Si Marini no quiere mirar mis datos es su problema"

Sanción para Luca Marini tras la clasificación de MotoGP en Mugello

MotoGP
MotoGP
GP de Italia
Sanción para Luca Marini tras la clasificación de MotoGP en Mugello

Joan Mir: Merezco seguir en el equipo oficial de MotoGP de Honda en 2027

MotoGP
MotoGP
GP de España
Joan Mir: Merezco seguir en el equipo oficial de MotoGP de Honda en 2027
More from
Honda

Así está la parrilla de MotoGP para 2027: los confirmados y el mercado de pilotos

MotoGP
MotoGP
Así está la parrilla de MotoGP para 2027: los confirmados y el mercado de pilotos

Aprilia lidera el test en Brno y Márquez sufre una caída con las nuevas motos y neumáticos

MotoGP
MotoGP
Test de neumáticos 2027 en Brno
Aprilia lidera el test en Brno y Márquez sufre una caída con las nuevas motos y neumáticos

El nombre menos pensado

Característica
MotoGP
Característica
MotoGP
GP de Aragón
El nombre menos pensado

Últimas noticias

Leclerc resta importancia a la mejora ADUO de Ferrari en Austria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Leclerc resta importancia a la mejora ADUO de Ferrari en Austria

La reacción a la foto de la cena de los pilotos de F1 en Austria

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
La reacción a la foto de la cena de los pilotos de F1 en Austria

La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de los Países Bajos de MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
La parrilla de salida de la carrera sprint del GP de los Países Bajos de MotoGP

Jorge Martín logra la pole y Aprilia ocupa el top 4 de MotoGP en Assen

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Países Bajos
Jorge Martín logra la pole y Aprilia ocupa el top 4 de MotoGP en Assen