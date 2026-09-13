Jorge Martín cayó del primer al quinto puesto en el Gran Premio de San Marino debido al síndrome compartimental, reveló el piloto oficial de Aprilia, con un problema lo bastante serio como para que considere operarse.

El español surgió como un inesperado aspirante a la victoria en la carrera de MotoGP del domingo en Misano después de que su compañero de equipo y poleman Marco Bezzecchi se cayera en la primera vuelta.

Siguiendo a Marc Márquez de Ducati durante las primeras fases, Martín lo adelantó para ponerse líder en la vuelta 8 de 27, antes de ampliar su ventaja a ocho décimas.

Sin embargo, el ritmo del campeón de 2024 cayó de repente justo antes del ecuador de la carrera, lo que le hizo desplomarse en la clasificación. Finalmente recibió la bandera a cuadros en quinto lugar, a 14 segundos del ganador de la carrera, Márquez, tras perder casi un segundo por vuelta con el líder.

Hablando después, Martín informó de que su carrera se vio muy comprometida por el síndrome compartimental, una afección médica que provoca un aumento de la presión en los antebrazos, restringiendo así el flujo sanguíneo y perjudicando la función muscular.

“Tuve un gran problema con el síndrome compartimental”, reveló. “Es una pena, creo que hoy perdimos una gran oportunidad. Me sentía realmente bien.

“Empecé de una gran manera. Pensé que Marc se iba a escapar, pero luego lo estaba alcanzando de nuevo y me puse líder. Después de eso, incluso me estaba escapando. Sentía que llevaba un buen ritmo, sin apretar como un loco y aun así me escapaba.

“Pero entonces empecé a tener problemas con la frenada, luego al abrir el gas, y cada vuelta fue peor y peor.

“Al final, no podía hacer nada. Estaba completamente fuera de control de la moto. Es una pena”.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Martín reveló que ya había afrontado algunos problemas durante los entrenamientos del viernes, pero que eso no era inusual en un circuito como Misano. Sin embargo, el problema empeoró durante la carrera, obligándolo a ir renqueando en las últimas vueltas.

“El viernes estuve probando un poco con el síndrome compartimental, pero normalmente esto pasa en Misano el viernes.

“Normalmente me recupero muy bien, luego me adapto y al día siguiente me siento mejor. Ayer estaba un poco al límite, pero estaba bien para un sprint.

“Hoy tenía esto en mente y estaba intentando pilotar con mucha suavidad. Este es un circuito en el que todos sufrimos con el síndrome compartimental, pero en mi caso estaba completamente bloqueado.

“No podía hacer nada. Todos me adelantaban de 5ª a 6ª porque ni siquiera podía abrir el gas”.

Dilema sobre la cirugía

Martín dijo que la gravedad de la afección podría llevarlo a operarse después del Gran Premio de Austria del próximo fin de semana. Sin embargo, con ocho rondas programadas en un lapso de nueve semanas entre ahora y el final de la temporada, el español sigue sin estar seguro de si podría arriesgarse a pasar por el quirófano durante la recta final por el título.

“Ahora no tenemos tiempo para hacer nada. Tengo que recuperarme bien e intentar estar concentrado en Austria, pero necesitamos entender qué hacer después de Austria, si tengo que someterme a una operación o no”, explicó.

“Son muchas carreras juntas, así que no sé si la mejor opción es pasar por el quirófano o no. Son cosas que no puedo controlar.

“Ahora tengo esta incógnita sobre mi brazo. Creo que en Austria no será un problema, pero no lo sé.

“Seguro que será una buena prueba. En Austria, si no tengo ningún problema, entonces quizá podamos seguir adelante, olvidarnos de esto, pero quizá vuelva a pasar en otra carrera.

“Puede ser el gran problema que me haga perder este campeonato o no, o quizá no. No lo sé”.

Tras el GP de San Marino, Márquez está ahora empatado con Martín en lo más alto de la clasificación, con Bezzecchi otros 33 puntos por detrás en tercera posición.

Preguntado sobre si había sufrido antes síndrome compartimental, Martín dijo: “Lo tuve en 2019 y me sometí a una operación. Después de eso, nunca volví a tener este problema. Pude ganar aquí en el pasado.

“Vi a diferentes pilotos que volvieron a tener el problema y quizá tuvieron que operarse de nuevo, así que quizá sea mi caso, o quizá no.

“Intentaré entenderlo con los médicos y también escuchar cuál es el tiempo de recuperación, y veremos qué puedo hacer.

“No quiero perder la oportunidad. Me siento preparado para luchar por el campeonato. Hoy estaba preparado para luchar por la victoria. Esto es algo que no me puede ayudar, pero tenemos que comprobarlo”.