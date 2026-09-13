Marco Bezzecchi admitió que su caída cuando iba en cabeza en el Gran Premio de San Marino "duele mucho", pero desmintió las especulaciones de que se hubiera presionado demasiado en su carrera de MotoGP en casa.

Tras colocar su Aprilia en la pole con una vuelta récord en la sesión de clasificación, Bezzecchi se colocó por el interior en la salida para mantener el liderato frente a Marc Márquez en la curva 1. Esto ya suponía un logro significativo para él, tras haber perdido el liderato en la salida en las tres últimas carreras frente a su rival de Ducati.

Pero antes incluso de completar una vuelta completa al circuito de Misano, Bezzecchi perdió el control de la parte delantera de su RS-GP en la curva 13, lo que le hizo salirse a toda velocidad hacia la zona de grava.

Este fue el último error en lo que ha resultado ser una lucha por el título plagada de errores, y el italiano se ha quedado ahora a 33 puntos de los líderes empatados del campeonato, Márquez y Jorge Martín, a falta de ocho pruebas.

Bezzecchi admitió que el incidente le resultaba difícil de aceptar, aunque subrayó que quería centrarse en los aspectos positivos del fin de semana.

"Obviamente, mi velocidad es algo positivo. Una clasificación muy buena, un sprint muy bueno y una salida mejor que la de ayer", afirmó.

"Ahora mismo duele mucho, es innegable. Pero, por desgracia, las cosas están como están y no deberíamos centrarnos demasiado en lo negativo, sino en lo positivo.

"Afortunadamente, pronto tenemos Austria, así que intentaremos trabajar estos días en casa".

Bezzecchi había logrado una sensacional victoria en el Gran Premio de Italia en mayo, que sigue siendo uno de los momentos más memorables de su carrera.

Al volver a su tierra natal este fin de semana, había grandes expectativas puestas en Bezzecchi para que repitiera su resultado de Mugello y planteara un desafío más fuerte a Ducati en la lucha por el título.

Cuando se le preguntó si se había presionado demasiado en Misano, Bezzecchi respondió con un rotundo "no".

Al insistirle sobre si podría haber cometido un error así en cualquier otro sitio, añadió: "Sí, cuando sales desde la primera posición quieres ganar, así que da igual si es en , en Misano o en cualquier otro sitio".

Bezzecchi explica la caída

Bezzecchi había sido rápido durante todo el fin de semana en el sector 3, donde ganaba la mayor parte de su ventaja sobre sus rivales.

Pero fue precisamente allí donde sufrió una caída en el de Misano, cediendo el liderato a su rival por el título, Márquez, quien acabó logrando su quinta victoria en siete carreras.

Al explicar el incidente, Bezzecchi dijo: "Todo iba bien, pero cometí un error en la curva 13 y perdí la parte delantera.

"Cuando llevas el depósito lleno, tienes que gestionar un poco mejor el punto de frenada.

"Noté un ligero temblor en la parte rápida, así que al frenar no cerré la trazada a la perfección y, por desgracia, perdí la parte delantera".

Bezzecchi afirmó que, a primera vista, no parecía que se hubiera agravado las lesiones de la clavícula y la rodilla.

"Parece que está bien", dijo. "Ahora mismo todavía tengo la adrenalina a tope, así que esta noche lo veré con más claridad.

"Quizá mañana por la mañana, pero no ha sido una caída grave".