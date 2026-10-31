MotoGP GP de Malasia

Jack Miller explica su estallido en el pitlane de Sepang: "Quedamos como unos idiotas"

La apuesta del australiano en Sepang ni siquiera llegó a ponerse en marcha, y dejó claro a su equipo lo que pensaba al respecto

Richard Asher Rachit Thukral

Publicado: 31 oct 2026, 10:56

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Jack Miller, piloto de Pramac Yamaha, dice que se disculpó con su equipo después de una reacción indignada al ver que su moto para lluvia no estaba lista durante la carrera sprint en Sepang.

La televisión captó al australiano gesticulando y gritándole a su equipo, incluido su jefe de mecánicos Giacomo Guidotti, después de que su apuesta temprana de cambiar de moto bajo un cielo tropical cargado saliera mal.

En lo que calificó como una "falta de comunicación", Miller llegó a su box al final de la segunda vuelta para encontrarse con que su segunda máquina no estaba lista. Tras perder tiempo —y la calma— al entrar a boxes desde una posición ya retrasada, no volvió a la carrera.

"Hablé con Giacomo antes de la carrera y le dije, ya sabes, 'Ten la moto lista'. En mi cabeza, eso era como tener la moto lista inmediatamente. En la suya, era como, ya sabes, cuatro o cinco vueltas.

"Así que, falta de comunicación. Y sí, lamentablemente hoy quedamos como idiotas".

Miller explicó que la decisión de entrar había sido suya.

"Fue cosa mía", dijo. "Recibí cinco, seis gotas [en la visera en las curvas] 7 y 8, y luego 9, 10... y pensé: 'Bien, la próxima vuelta va a estar mojada'.

"Aquí en Malasia, generalmente las curvas 9, 10, y 7 y 8 son siempre los primeros lugares. La lluvia siempre viene desde ese lado y, como dije, ya tenía cinco, seis gotas en 7 y 8.

"Sí, entré temprano. Quiero decir, joder, estábamos en la 17ª o 18ª posición. Así que los puntos eran poco probables.

"Entré, pero sí, lamentablemente la moto no estaba lista.

"Pensé que solo teníamos que quitar los calentadores de neumáticos. Pero después, sí, cuando vi la pistola neumática en la pinza girando en la dirección equivocada, entendí que ni siquiera habían cambiado el neumático todavía.

"Así que supe que el juego se había terminado ahí".

Jack Miller, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Miller dijo que pudo calmarse rápidamente y aclarar las cosas con su jefe de mecánicos.

"Me disculpé por mi reacción, pero quiero decir, en ese momento, cuando llegas, sigues en carrera", explicó. "Y en mi cabeza, quiero decir, no tomaría esa decisión a menos que pensara que era válida".

Al final, cambiar de moto no habría sido la decisión correcta. Varios otros pilotos con poco que perder intentaron la misma maniobra, pero la lluvia nunca llegó a ser lo suficientemente intensa como para justificar los neumáticos de lluvia.

"En mi cabeza, pensé que tenía una oportunidad de ganar en ese momento por el timing y todo", dijo Miller. "Pero, ya sabes, más allá de eso, la lluvia no iba a llegar hasta después de la bandera. Pero como dije, estábamos en 17º, 18º. Valía la pena intentarlo".

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