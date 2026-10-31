Crónica de carrera
MotoGP GP de Malasia
GP de Malasia de MotoGP: Pedro Acosta vence a Marc Márquez en una tensa sprint
Alex Márquez se cayó cuando lideraba, lo que permitió a sus compatriotas españoles luchar por la victoria
Richard Asher
Publicado: 31 oct 2026, 8:19
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Pedro Acosta logró su segunda victoria al sprint de su carrera con un triunfo para KTM en una tensa carrera del sábado en Sepang.
El líder del campeonato mundial, Marc Márquez, amplió su ventaja sobre el ausente Jorge Martin a 19 puntos al terminar en segundo lugar.
Fue una contienda intrigante, con gotas de lluvia siempre presentes amenazando con intensificarse en cualquier momento. Varios pilotos más atrás en el pelotón sí apostaron por cambiar de moto con la esperanza de que la lluvia pudiera intensificarse, pero el chaparrón serio solo llegó cuando los pilotos estaban celebrando después.
Que fuera Acosta quien tuviera la medalla de oro al cuello tuvo mucho que ver con que el poleman Alex Márquez se cayera cuando lideraba en la tercera vuelta al circuito de Sepang. Tras tomar la iniciativa en la primera curva, el piloto de Gresini Ducati había parecido tener la situación bajo control hasta ese momento.
La salida de Alex dejó a Ai Ogura al frente del grupo, pero con solo una estrecha ventaja sobre Acosta, Marc Márquez y Marco Bezzecchi. Ogura ya se había abierto paso por delante de los dos primeros en una agresiva pasada por las dos primeras curvas de la carrera.
Sin embargo, el ganador del Gran Premio de los Países Bajos solo pudo mantener el liderato hasta la vuelta ocho. Fue entonces cuando Acosta lanzó su ataque. La defensa obstinada de Ogura finalmente también permitió a Márquez hacerse con el segundo puesto, con Bezzecchi relegando al piloto japonés al cuarto lugar una vuelta más tarde.
Acosta resistió para ganar por delante de su compañero de equipo de fábrica en Ducati para 2027, que podía darse por satisfecho con nueve puntos después de que su rival por el título lesionado, Jorge Martin, se retirara de la jornada más temprano.
Acosta ahora cuenta con un par de victorias al sprint en su palmarés, la otra también conseguida en Asia, en la apertura de la temporada en Tailandia. Rompió su sequía en carreras dominicales cuando ganó el Gran Premio de Austria hace unas semanas.
Durante gran parte de la carrera, el quinto puesto fue una batalla totalmente italiana entre Francesco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Enea Bastianini. Pero al final, Di Giannantonio superó a Bagnaia y Bastianini cayó hasta la novena posición.
Eso dejó a Brad Binder y Diogo Moreira, que progresaron con garra ocho y seis puestos respectivamente desde sus posiciones en la parrilla, para ocupar el séptimo y octavo lugar.
Resultados completos de la sprint
Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Retirada Puntos 1 P. Acosta KTM 37 KTM 10
20'04.098
12 2 M. Márquez Ducati 93 Ducati 10
+0.578
20'04.676
0.578 9 3 M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 10
+1.310
20'05.408
0.732 7 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10
+1.793
20'05.891
0.483 6 5 F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 10
+5.053
20'09.151
3.260 5 6 P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 10
+8.330
20'12.428
3.277 4 7 B. Binder KTM 33 KTM 10
+8.484
20'12.582
0.154 3 8 D. Moreira LCR 11 Honda 10
+9.001
20'13.099
0.517 2 9 E. Bastianini Tech3 23 KTM 10
+9.101
20'13.199
0.100 1 10 J. Zarco LCR 5 Honda 10
+9.545
20'13.643
0.444 11 F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 10
+10.076
20'14.174
0.531 12 A. Rins Yamaha 42 Yamaha 10
+12.250
20'16.348
2.174 13 L. Marini Honda 10 Honda 10
+12.715
20'16.813
0.465 14 A. Fernández Pramac 47 Yamaha 10
+14.878
20'18.976
2.163 15 M. Viñales Tech3 12 KTM 10
+1'42.843
21'46.941
1'27.965 16 J. Mir Honda 36 Honda 10
+1'43.826
21'47.924
0.983 17 F. Morbidelli VR46 21 Ducati 10
+1'45.065
21'49.163
1.239 18 I. Lecuona Gresini 27 Ducati 10
+1'56.425
22'00.523
11.360 dnf A. Márquez Gresini 73 Ducati 2
+8 Vueltas
5'30.706
8 Vueltas Retirada dnf J. Miller Pramac 43 Yamaha 2
+8 Vueltas
4'18.066
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