Valentino Rossi explica el secreto de su popularidad sobre el resto

El nueve veces campeón del mundo anunció a principios de agosto que se retirará de MotoGP al final de la temporada 2021.

La figura de Rossi en una legendaria carrera de 26 temporadas en el Mundial ha sido clave para impulsar la popularidad de MotoGP y captar la atención del público general a través de su personalidad y sus rivalidades en la pista.

El #46 dice que está "muy orgulloso" de esto, aunque le ha dificultado llevar una vida normal fuera de MotoGP.

"Creo que la diferencia entre todos los grandes pilotos de la historia de MotoGP y yo es esta, porque por alguna razón fui capaz de acercar a mucha gente al motociclismo", explicó Rossi.

"Sin mí, no conocían MotoGP, ni 125cc, ni 250cc, especialmente en Italia. Así que hice algo en la primera parte de mi carrera que encendió la pasión de la gente normal y de esto estoy muy orgulloso, porque es realmente especial".

"La otra cara es que es más difícil tener una vida normal, porque siempre estás bajo presión. Tienes que cambiar tu vida. Pero yo intento siempre hacerla lo más normal posible, no cambiar mucho, y fue así. Está bien, lo disfruto igual".

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ahondando sobre esta idea, Rossi señaló que en su país natal su carrera permitió a la gente una válvula de escape, aunque admite que las reacciones de los aficionados siguen siendo una "sorpresa" para él.

"Parece que, especialmente en Italia, mucha gente empezó a seguir las carreras de motos para seguirme a mí", dijo Il Dottore. "Es un poco lo que pasó con Alberto Tomba en esquí. Así que creo que esto es lo más importante que he hecho en mi carrera, junto con los resultados".

"No sé por qué, sinceramente, pero creo que entretengo a mucha gente los domingos al mediodía. Disfrutan, tienen una o dos horas en su domingo en las que no piensan en nada y solo disfrutan siguiendo mis carreras".

"Así que creo que esto es lo mejor. Ahora los resultados no son fantásticos, toda la gente se acerca a mí y muchos paran cuando me ven, es muy emocionante. Algunos lloran, y para mí siempre es una sorpresa porque digo 'no llores, ¿por qué lloras?' Pero es así. Así que creo que esta es la mayor emoción", finalizó.