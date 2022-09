Espargaró, conforme con salir cuarto tras sus dos caídas

El de Alcañiz es uno de esos fines de semana que Aleix Espargaró tiene marcados en su calendario con una equis, al celebrarse en uno de sus circuitos favoritos, en el que en 2014 logró su primer podio en MotoGP (Forward Yamaha).

El español sigue en liza por el título a pesar de haber sido superado en la última cita (Misano) por Pecco Bagnaia. Espargaró ocupa la tercera plaza de la estadística, con 33 puntos menos que Fabio Quartararo, el líder, y con tres menos que Bagnaia, el segundo.

Sobre el papel, el catalán tenía planeado salir completamente al ataque, pero las dos caías sufridas el viernes afectaron a su confianza, como no podía ser de otra manera. A pesar de ello, Espargaró se recuperó el sábado a mediodía y se las apañó para colocarse el cuarto en la parrilla de la carrera de este domingo, el mejor situado de entre los pilotos que no compiten con una Ducati.

"Los dos accidentes del viernes me restaron confianza, y en el tercer ensayo libre no fui demasiado rápido. En el cuarto comencé a recuperar las sensaciones, y después me concentré mucho en dar una vuelta a tope en la cronometrada y estoy satisfecho con esa cuarta plaza", resumió el catalán, que optó por no darle demasiadas vueltas a la diferencia entre la realidad, y las expectativas que él mismo se había creado para esta cita: "Antes de llegar aquí esperaba pelear por la pole, pero las tres Ducati de delante están muy fuerte".

A pesar de la tensión acumulada en estas dos primeras jornadas de actividad en pista, el #41 no tiene intención de salir a contemporizar, sobre todo porque, a diferencia de lo que le ocurre al líder, él no tiene margen para hacerlo.

"No me fijaré en Quartararo, sino en el que vaya primero. La calculadora solo la puede sacar Quartararo, yo no tengo calculadoras. Voy a salir a tope, pero las Ducati están muy fuertes", ahondó el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona), que, eso sí, es plenamente consciente de la ventaja que les otorga a las Ducati la gran potencia que esconden en su panza, y que tanto se nota en Motorland.

"La carrera será difícil porque las Ducati son muy rápidas en la recta. Fabio y yo perdemos unos 10 kilómetros por hora. Eso nos lleva a tener que acelerar más que ellos, y a destruir la goma antes. Esa será una de las claves", cerró Espargaró.