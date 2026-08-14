Cómo un error de procedimiento llevó a la penalización de Quartararo en Silverstone

Fabio Quartararo perdió los puntos conseguidos en Silverstone, al caer hasta la 16ª posición tras una penalización de 16 segundos. Esta sanción suele imponerse cuando un piloto no ha completado suficientes vueltas por encima de la presión de neumáticos exigida por Michelin por razones de seguridad, pero eso no fue lo que ocurrió el domingo.

El piloto de Yamaha fue penalizado porque las mediciones de presión de su neumático delantero simplemente no fueron registradas por el sistema de control. En la decisión de los comisarios, se podía leer que "el identificador del sensor no había sido registrado en la base de datos del receptor".

Esta situación inusual es consecuencia de un error de procedimiento cometido por el equipo de Quartararo antes de la carrera.

Los sensores de presión, instalados en las llantas, así como la unidad encargada de recibir y almacenar sus datos inalámbricos, el Tire Pressure Monitoring System (TPMS), son suministrados a todo el campeonato por la empresa francesa OnRace Motorsports. Después, corresponde a cada fabricante gestionar su conjunto de sensores, instalarlos en las motos y configurar el sistema.

Un problema identificado durante la carrera

Durante la carrera, los datos procedentes del sensor de presión del neumático delantero de Fabio Quartararo no fueron transmitidos en tiempo real al campeonato. Danny Aldridge, el director técnico de MotoGP, pidió a OnRace Motorsports que analizara el problema una vez terminada la carrera.

El primer control consistía en comprobar el funcionamiento del sensor comparando la presión que medía– utilizando un instrumento del que disponen todos los equipos para la lectura de los parámetros del sensor (presión, temperatura y nivel de batería)– con la registrada por Michelin mediante un manómetro de presión.

La fiabilidad de los sensores de presión se verifica en caso de una posible infracción. Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Los dos valores resultaron ser idénticos. Por tanto, el sensor funcionaba correctamente y proporcionaba una medición de presión coherente.

En cambio, no se establecía ninguna comunicación entre el sistema instalado en la máquina y la centralita de la moto, que está conectada con los sistemas del campeonato durante la carrera. Por tanto, las investigaciones se profundizaron para determinar si el problema procedía del propio sistema o de un error humano durante la preparación de la moto.

El sensor no estaba registrado en el receptor

El funcionamiento del TPMS se basa en una configuración previa. Cada fabricante debe registrar en el receptor los números de identificación de los sensores utilizados en sus motos. El sistema también debe saber si cada sensor está asignado a la rueda delantera o a la rueda trasera.

El análisis permitió identificar rápidamente el origen del problema: el sensor instalado en la llanta de la moto de Quartararo no figuraba en la lista de sensores registrados en la memoria del receptor. Por tanto, el sensor estaba operativo, pero el receptor no podía identificarlo y, por consiguiente, no podía recibir sus datos.

La penalización a Fabio Quartararo lo dejó fuera de los puntos en Silverstone. Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al no haber mostrado ninguna pieza fallo alguno, solo podía tratarse de un olvido durante la configuración de la moto por parte de Yamaha, lo que constituye una infracción del reglamento. Esta responsabilidad está claramente definida en el Artículo 2.4.4.9.1: los fabricantes deben asegurarse de que los sensores instalados en sus motos estén correctamente registrados y de que el sistema de medición funcione antes de la carrera.

El campeonato controla los neumáticos desde Silverstone 2023, hace tres años. Hasta ahora, ningún equipo se había enfrentado a una omisión de este tipo.

Un sistema diseñado para evitar penalizaciones injustificadas

Un fallo del sensor o del sistema TPMS no puede acarrear automáticamente una penalización para un piloto o un equipo. Los procedimientos sirven, en particular, para determinar si una posible ausencia de datos procede de un problema técnico o de un error de configuración, tras los procedimientos de control. Son importantes, porque existe una clara separación de responsabilidades entre el proveedor del sistema y los equipos.

La documentación técnica proporcionada a los fabricantes explica el procedimiento que debe seguirse. Prevé, en particular, una lista de autorización, llamada permit list, que enumera los identificadores de los sensores asignados a las ruedas delantera y trasera.

La moto de Fabio Quartararo en Silverstone. Photo by: Alexander Trienitz

Dos elementos son responsabilidad directa de los fabricantes. El primero consiste en registrar correctamente los identificadores de los sensores en la permit list, para que cada moto pueda reconocer los sensores que tiene asignados. El segundo es comprobar regularmente el estado de las baterías de los sensores y sus niveles de tensión, para asegurarse de que funcionarán hasta la llegada.

Si un sensor falla durante una sesión de entrenamientos o la carrera, se inicia un análisis para determinar su origen. Cuando un sensor funciona correctamente pero no ha sido registrado en el receptor, se trata de un error de configuración imputable al equipo.

En la moto de Fabio Quartararo, el sensor estaba operativo, su medición de presión era correcta y no se constató ningún fallo del sistema. El problema procedía únicamente de su ausencia en la memoria del receptor. Este error de procedimiento condujo a la penalización de 16 segundos impuesta al piloto de Yamaha y le costó los puntos de la 11ª plaza.