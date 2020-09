Ducati anuncia a varios de sus pilotos para 2021

A sus 23 años, el corredor italiano, que en este 2020 afronta su segundo curso en la categoría de las motos pesadas tras proclamarse campeón del mundo de Moto2 en 2018, ha dado un significativo paso adelante que ha terminado de convencer a la marca de Borgo Panigale.

Tras descartarse un hipotético regreso de Jorge Lorenzo, Bagnaia se jugó con Johann Zarco esa vacante que dejará Andrea Dovizioso a final de año.

El francés, que tras dar varios tumbos en 2019 se quedó sin moto y que finalmente firmó con Avintia, dio la sorpresa al subirse al cajón en Brno, en su tercera carrera encima de una Desmosedici que, además, es de la temporada pasada.

Bagnaia, por su parte, estrenó su casillero de podios en la primera de las dos pruebas que se celebraron en Misano, hace tres semanas, en la que fue su reaparición tras romperse la pierna en la República Checa.

El turinés, además, estuvo en un tris de ganar la segunda carrera disputada en el circuito Marco Simoncelli, pero se fue al suelo cuando lideraba cómodamente la prueba.

De esta forma, Zarco competirá en 2021 con el equipo Pramac, donde compartirá garaje con Jorge Martín, quien, como en su día adelantó Motorsport.com, acordó su salto a MotoGP con Ducati hace ya varios meses.

Pecco, el más feliz del mundo

“Elegí ser piloto de Ducati incluso antes de convertirme en campeón del mundo de Moto2 en 2018 y ellos me eligieron incluso antes de saber que algún día iba a convertirme en campeón. Esa era nuestra apuesta, porque hasta ese momento siempre había sido un piloto rápido, pero no tenía nada concreto en el bolsillo. Ducati decidió creer en mí antes que los demás”, subraya Bagania tras el anuncio.

“No sabíamos cómo sería, pero a partir de hoy, si tuviera que volver a hacerlo, no me lo pensaría. Mi debut en MotoGP no fue fácil, pero en Ducati nunca me cuestionaron, me dieron todo el apoyo y la confianza que necesita un novato y me dejaron ganar experiencia en 2019”, añade el italiano.

“Hoy soy la persona más feliz del mundo, para mí es un sueño hecho realidad. Ser piloto oficial de Ducati siempre ha sido mi ambición y lo he logrado junto a todos aquellos que siempre han creído en mí incluso cuando las cosas no salieron bien”, remarca Pecco.

Por su parte, Claudio Domenicali, CEO de Ducati, expresó su satisfacción por la nueva alineación.

“Estoy muy contento con la inclusión de pilotos jóvenes y talentosos que nos hacen mirar al futuro con optimismo y una constante voluntad de mejora. Jack y Pecco han demostrado este año que son capaces de explotar el potencial de nuestro Desmosedici GP y se merecían esta oportunidad”, asegura.

El jefe de Ducati, añade en sus declaraciones tras el anuncio que está seguro de que el año que viene "Pramac podrá aprovechar el talento de los dos nuevos pilotos Johann Zarco y Jorge Martín como han hecho estos dos últimos años con Miller y Bagnaia”.

Así las cosas, la principal incógnita relativa a la alineación completa de corredores que competirán con Ducati se halla en Avintia, donde Enea Bastianini tiene su plaza asegurada y donde Luca Marini, actual líder del campeonato de Moto2, y Tito Rabat, se juegan la segunda moto.