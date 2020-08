Dovizioso: "Con tantos altibajos no hay control sobre el título"

Después de su victoria en el Gran Premio de Austria, Dovizioso fue quinto en la segunda carrera del Red Bull Ring después de que un error lo dejara fuera del podio.

Dado que el líder del campeonato, Fabio Quartararo, solo pudo ser 13º, Dovizioso está ahora a solo tres puntos del piloto de Petronas Yamaha antes del triplete de carreras de septiembre.

Sin embargo, el piloto italiano no cree que Ducati haya arreglado su rendimiento inconsistente con la Desmosedici 2020, lo que le deja "muy decepcionado".

"Para mí, la situación en el campeonato es buena, pero cuando tienes esa sensación y tienes muchos altibajos, no tienes el control de la situación", explicó Dovizioso.

"Entonces, no tengo un buen feeling en este momento porque no siento que tengamos la situación bajo control para apretar en algunas pistas".

"Y en cada carrera también hay muchos altibajos. Esto nunca nos ha pasado a mí ni a nosotros en los últimos cuatro o cinco años, y estoy sufriendo con ello y muy decepcionado, porque nadie hasta ahora desde la primera ronda es consistente, y creo que es algo inusual".

"Así que no tengo respuesta y eso no me gusta".

La inconsistencia afectó a Dovizioso durante el fin de semana del GP de Estiria, mientras sufría en la clasificación con una sensación "extraña" en los neumáticos, y solo era sexto, sin mucho ritmo en el neumático trasero medio antes de que la carrera fuera neutralizada con bandera roja.

Le fue mucho mejor en el reinicio de 12 vueltas con el neumático trasero blando, pero no pudo usar su ventaja en frenada porque estaba atascado en el grupo líder.

El italiano cargó contra Michelin, asegurando que muchos pilotos hablaron del problema en la Comisión de Seguridad, y sugiriendo que los neumáticos son muy diferentes entre sí. "Ahora mismo no tienen todo bajo control", declaró.

El fabricante de neumáticos contestó de manera tajante: "Fue un error de cálculo por su parte"

