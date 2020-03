MotoGP otorga sus clínicas móviles contra el coronavirus

Michele Zasa, el jefe de la Clínica Móvil de MotoGP, ya había dado la alarma ayer comparando la actual emergencia de coronavirus con la Tercera Guerra Mundial y había usado palabras duras para tratar de hacer que el mundo exterior comprendiera la gravedad de la situación.

"He visto muchas cosas duras en mi vida como médico, pero aquí estamos más allá de todo. Aún no hemos llegado a la cima, pero la situación es muy mala. Estamos en guerra y me gustaría dejarlo claro", esas fueron las palabras que Zasa había publicado ayer en la Gazzetta dello Sport. Hoy volvió al tema señalando con el dedo índice a todos aquellos corredores improvisados que han abarrotado los parques de las ciudades en este período.

"Hacer deporte ahora mismo como si no hubiera un mañana es bastante estúpido, además de contraproducente”.

Zasa motivó esta declaración desde lo más alto de su competencia y preparación, y quiso advertir a todos aquellos atletas que han elegido el periodo de máxima actividad de la pandemia para intentar volver a estar en forma.

"Paradójicamente, hacer deporte ahora puede no ser benéfico. Los libros de medicina deportiva muestran cómo una sola sesión de entrenamiento, especialmente en sujetos no entrenados, puede causar una depresión inmunológica que va de 3 a 72 horas dependiendo del trabajo realizado".

El jefe de la Clínica Móvil explicó entonces cómo se produce la inflamación pulmonar en los pacientes afectados por el virus.

Ante la situación que parece no tener un descenso, Zasa hizo un llamado a los departamentos de protección civil para poner a su disposición las clínicas móviles con las que cuenta MotoGP.

"Tenemos tres clínicas móviles, una en Parma, otra en Turín y otra en España, que podemos poner a disposición de la Defensa Civil o de cualquier estructura que las necesite para un hospital de campaña".

