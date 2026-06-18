Bagnaia: Que los mejores pilotos de MotoGP se queden fuera del test de Brno “no es la mejor idea”

Francesco Bagnaia, de Ducati, dice que esperar hasta diciembre para probar el neumático Pirelli de MotoGP de 2027 —así como las nuevas motos de 850cc— tiene algunos inconvenientes serios.

Las motos y los neumáticos de 2027 saldrán a pista por primera vez en manos de los actuales pilotos de carreras de MotoGP en la prueba del lunes en Brno. Pero Bagnaia es uno de varios grandes nombres de MotoGP a los que no se les permitirá participar, debido al hecho de que se pasa a un fabricante rival para la próxima temporada.

Dicho esto, Honda ha suavizado su postura al permitir a Joan Mir y Luca Marini probar su nuevo paquete la próxima semana; y ahora también se entiende que KTM ha aceptado permitir a Pedro Acosta rodar con su prototipo de 2027. Pero Bagnaia confirmó el jueves que Ducati no hará una excepción con él.

“Estaré en casa”, dijo, cuidando sus palabras dado que su acuerdo con Aprilia para 2027 aún no ha sido anunciado oficialmente. “No porque quiera, pero es lo que hay.”

“Entiendo la idea de no probar la 850cc, porque es normal”, añadió Bagnaia, confirmando que no tenía ningún problema con tener que esperar su momento en lo que respecta a la maquinaria de nueva especificación. “Creo que es correcto.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Pero luego señaló que dejar fuera de las primeras pruebas a numerosos nombres experimentados podría tener implicaciones para la fase final del desarrollo de neumáticos de cara a la temporada de carreras de 2027.

Solo en la prueba de Valencia del 1 de diciembre se permitirá a todos los pilotos probar los nuevos neumáticos. Esa sería la primera y última oportunidad para muchos de ellos de probar los neumáticos antes del parón invernal.

“Llegar a Valencia el 1 de diciembre, sin siquiera haber probado los Pirelli... teniendo en cuenta que es diciembre, empezarás el día a las 11am y terminarás a las 3pm. Así que no tienes mucho tiempo.

“Es un poco extraño porque no entiendes los neumáticos, no tienes nada que pedir [sugerir] a Pirelli, así que creo que no es la mejor idea.”

Bagnaia añadió que un buen compromiso podría haber sido permitir a pilotos en su posición probar los nuevos neumáticos sin necesariamente probar las nuevas motos.

“Sería mejor dejarme pilotar la MotoGP actual con los Pirelli, pero es imposible.”