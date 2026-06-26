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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Países Bajos

MotoGP GP en Assen: Marco Bezzecchi lidera un 1-2 de Aprilia en una práctica con bandera roja

Aprilia domina el día inaugural del fin de semana de Assen, con Bezzecchi liderando el clasificador en ambas sesiones de práctica.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Edited:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Augusto Fernández, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Augusto Fernández, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Augusto Fernández, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Jack Miller, Pramac Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Joan Mir, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Nicolas Goyon, director del equipo Red Bull KTM Tech3

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Luca Marini, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Luca Marini, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Álex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de los Países Bajos 2026 de MotoGP
65

Marco Bezzecchi se recuperó de la sanción que lo privó de disputar el GP de la República Checa en Brno para marcar la vuelta más rápida en los entrenamientos del viernes para el Gran Premio de los Países Bajos.

El italiano lideró un 1-2 para Aprilia en la sesión de 60 minutos, que fue interrumpida con bandera roja cuando quedaban apenas tres minutos en el reloj debido a una caída de Alex Márquez, piloto de Gresini.

Pedro Acosta terminó tercero para KTM por detrás de Bezzecchi y Raúl Fernández, mientras que Ai Ogura y Francesco Bagnaia completaron los cinco primeros.

Los tiempos por vuelta bajaron rápidamente al inicio de la sesión, con Acosta y Bezzecchi alternándose en la primera posición durante los primeros 10 minutos.

El piloto de KTM encontró más tiempo en cada vuelta lanzada, pero Bezzecchi siempre tuvo suficiente para responder, estableciendo una referencia inicial de 1m32.275s.

A un tercio de la sesión, los pilotos de Aprilia empezaron a iluminar las tablas de tiempos con el neumático trasero blando, con Jorge Martín elevando el listón con un tiempo fulgurante de 1m31.956s.

Bezzecchi alcanzó a la Honda de Joan Mir en la chicana final en su siguiente vuelta lanzada, pero logró completar una vuelta limpia para ir tres décimas más rápido que su compañero de equipo.

Los pilotos de Trackhouse pronto se sumaron a la fiesta, con Ogura registrando un tiempo de 1m31.443s para arrebatarle la primera posición a Bezzecchi. Fernández se colocó tercero por delante de la otra moto oficial de Martín, estableciendo un 1-2-3-4 para la fábrica de Noale con 20 minutos restantes en los entrenamientos.

Joan Mir, Honda HRC

Joan Mir, Honda HRC

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Incluso cuando Márquez y Acosta hicieron algunas mejoras para unirse a la pelea, Aprilia siguió consolidando su ventaja al frente, con Bezzecchi recuperando la primera posición, y el dúo de Trackhouse Fernández y Ogura ascendiendo a segundo y tercero respectivamente.

Cuando quedaban apenas tres minutos, la sesión fue interrumpida con bandera roja debido a una caída que involucró a Alex Márquez, quien se fue al suelo en la curva 11. El piloto de Gresini estaba consciente y pudo alejarse del incidente caminando con ayuda de los comisarios, y la sesión se reanudó poco después.

Sin embargo, el tiempo de Bezzecchi de 1m31.123s permaneció imbatible, con el piloto oficial completando un pleno el viernes tras haber encabezado también la FP1 más temprano por la mañana.

Fernández también mantuvo el segundo puesto, a 0.177s de Bezzecchi, pero Acosta pudo hacer una mejora de último minuto para relegar a Ogura al cuarto lugar.

La bandera roja tardía creó incertidumbre para el piloto oficial de Ducati Bagnaia, que languidecía en el 17º puesto después de que su mejor tiempo fuera eliminado debido a banderas amarillas. Sin embargo, el italiano saltó al quinto en su única vuelta lanzada tras la reanudación, asegurando el pase directo a la Q2.

El vigente campeón de MotoGP Marc Márquez, que sufrió una pequeña caída en la FP1, acabó sexto tras optar por no volver a la pista después de la bandera roja tardía.

Fabio di Giannantonio fue séptimo a bordo de la VR46 Ducati, con Enea Bastianini terminando octavo para Tech3 KTM.

Martín se cayó en la curva 12 en los últimos cinco minutos y cayó al noveno puesto con la Aprilia oficial, mientras que Alex Márquez de Gresini también logró meterse en la Q2 pese a su propia caída tardía.

El compañero de equipo de Márquez, Fermín Aldeguer, se fue al suelo antes en la curva 11 y tuvo que ser llevado al centro médico para revisiones. El español terminó la sesión en 14º lugar.

Joan Mir fue el mejor piloto de Honda en 12º lugar, mientras que Fabio Quartararo lideró la ofensiva de Yamaha en 15º.

MotoGP - GP de Países Bajos - Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 26

1'31.123

179.440
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+0.177

1'31.300

0.177 179.093
3 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 23

+0.187

1'31.310

0.010 179.073
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.239

1'31.362

0.052 178.971
5 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 26

+0.261

1'31.384

0.022 178.928
6 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 22

+0.323

1'31.446

0.062 178.807
7 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 23

+0.342

1'31.465

0.019 178.770
8 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 25

+0.465

1'31.588

0.123 178.529
9 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 21

+0.515

1'31.638

0.050 178.432
10 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 14

+0.578

1'31.701

0.063 178.309
11 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 24

+0.604

1'31.727

0.026 178.259
12 Spain J. Mir Honda 36 Honda 26

+0.702

1'31.825

0.098 178.069
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 21

+0.733

1'31.856

0.031 178.009
14 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+0.738

1'31.861

0.005 177.999
15 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+0.963

1'32.086

0.225 177.564
16 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 21

+1.181

1'32.304

0.218 177.145
17 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 20

+1.249

1'32.372

0.068 177.014
18 Italy L. Marini Honda 10 Honda 24

+1.278

1'32.401

0.029 176.959
19 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+1.302

1'32.425

0.024 176.913
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 21

+1.470

1'32.593

0.168 176.592
21 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 21

+1.704

1'32.827

0.234 176.147
22 Spain A. Fernández Yamaha 47 Yamaha 22

+1.987

1'33.110

0.283 175.611
23 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 22

+2.092

1'33.215

0.105 175.413
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