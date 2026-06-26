MotoGP GP en Assen: Marco Bezzecchi lidera un 1-2 de Aprilia en una práctica con bandera roja

Marco Bezzecchi se recuperó de la sanción que lo privó de disputar el GP de la República Checa en Brno para marcar la vuelta más rápida en los entrenamientos del viernes para el Gran Premio de los Países Bajos.

El italiano lideró un 1-2 para Aprilia en la sesión de 60 minutos, que fue interrumpida con bandera roja cuando quedaban apenas tres minutos en el reloj debido a una caída de Alex Márquez, piloto de Gresini.

Pedro Acosta terminó tercero para KTM por detrás de Bezzecchi y Raúl Fernández, mientras que Ai Ogura y Francesco Bagnaia completaron los cinco primeros.

Los tiempos por vuelta bajaron rápidamente al inicio de la sesión, con Acosta y Bezzecchi alternándose en la primera posición durante los primeros 10 minutos.

El piloto de KTM encontró más tiempo en cada vuelta lanzada, pero Bezzecchi siempre tuvo suficiente para responder, estableciendo una referencia inicial de 1m32.275s.

A un tercio de la sesión, los pilotos de Aprilia empezaron a iluminar las tablas de tiempos con el neumático trasero blando, con Jorge Martín elevando el listón con un tiempo fulgurante de 1m31.956s.

Bezzecchi alcanzó a la Honda de Joan Mir en la chicana final en su siguiente vuelta lanzada, pero logró completar una vuelta limpia para ir tres décimas más rápido que su compañero de equipo.

Los pilotos de Trackhouse pronto se sumaron a la fiesta, con Ogura registrando un tiempo de 1m31.443s para arrebatarle la primera posición a Bezzecchi. Fernández se colocó tercero por delante de la otra moto oficial de Martín, estableciendo un 1-2-3-4 para la fábrica de Noale con 20 minutos restantes en los entrenamientos.

Joan Mir, Honda HRC Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Incluso cuando Márquez y Acosta hicieron algunas mejoras para unirse a la pelea, Aprilia siguió consolidando su ventaja al frente, con Bezzecchi recuperando la primera posición, y el dúo de Trackhouse Fernández y Ogura ascendiendo a segundo y tercero respectivamente.

Cuando quedaban apenas tres minutos, la sesión fue interrumpida con bandera roja debido a una caída que involucró a Alex Márquez, quien se fue al suelo en la curva 11. El piloto de Gresini estaba consciente y pudo alejarse del incidente caminando con ayuda de los comisarios, y la sesión se reanudó poco después.

Sin embargo, el tiempo de Bezzecchi de 1m31.123s permaneció imbatible, con el piloto oficial completando un pleno el viernes tras haber encabezado también la FP1 más temprano por la mañana.

Fernández también mantuvo el segundo puesto, a 0.177s de Bezzecchi, pero Acosta pudo hacer una mejora de último minuto para relegar a Ogura al cuarto lugar.

La bandera roja tardía creó incertidumbre para el piloto oficial de Ducati Bagnaia, que languidecía en el 17º puesto después de que su mejor tiempo fuera eliminado debido a banderas amarillas. Sin embargo, el italiano saltó al quinto en su única vuelta lanzada tras la reanudación, asegurando el pase directo a la Q2.

El vigente campeón de MotoGP Marc Márquez, que sufrió una pequeña caída en la FP1, acabó sexto tras optar por no volver a la pista después de la bandera roja tardía.

Fabio di Giannantonio fue séptimo a bordo de la VR46 Ducati, con Enea Bastianini terminando octavo para Tech3 KTM.

Martín se cayó en la curva 12 en los últimos cinco minutos y cayó al noveno puesto con la Aprilia oficial, mientras que Alex Márquez de Gresini también logró meterse en la Q2 pese a su propia caída tardía.

El compañero de equipo de Márquez, Fermín Aldeguer, se fue al suelo antes en la curva 11 y tuvo que ser llevado al centro médico para revisiones. El español terminó la sesión en 14º lugar.

Joan Mir fue el mejor piloto de Honda en 12º lugar, mientras que Fabio Quartararo lideró la ofensiva de Yamaha en 15º.