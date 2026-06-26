Bezzecchi arranca adelante en Assen y Marc Márquez comete un error

MotoGP ha hecho llegado a Assen con motivo de la décima prueba de la temporada, el Gran Premio de los Países Bajos. Un fin de semana ya marcado por varios anuncios de fichajes muy esperados, en particular los relativos a Marc Márquez, Pedro Acosta o también Pecco Bagnaia.

Los Entrenamientos Libres 1 comenzaron después bajo un sol radiante, con un calor ya muy presente pese al horario matinal: 29°C en el ambiente y 38°C en pista. Unas temperaturas que deberían seguir aumentando a lo largo del día, con más de 36°C previstos por la tarde y un asfalto que podría subir hasta los 50°C.

Pecco Bagnaia pareció tener un problema técnico en su Ducati durante su primera salida, lo que lo obligó a regresar inmediatamente al box. Fabio Di Giannantonio marcó la primera referencia en 1'34"969, rápidamente batida por Jorge Martín por solo 0"090.

Con dificultades desde hace varias carreras y considerando que su rendimiento ha estado ligeramente por debajo en las últimas semanas, el español espera soluciones por parte de Aprilia este fin de semana. Pedro Acosta tomó después el mando de la sesión con más de dos décimas de ventaja, en 1'33"057.

Marc Márquez acabó firmando el mejor tiempo en 1'32"757 para ponerse en marcha en una pista donde espera sufrir. Por su parte, su compañero Pecco Bagnaia seguía bloqueado en el box, mientras sus mecánicos se afanaban en preparar la segunda moto del italiano, estando la primera ya detrás de paneles.

Los tiempos siguieron mejorando después, con Ai Ogura, Marco Bezzecchi y luego de nuevo Fabio Di Giannantonio sucediéndose en lo más alto de la tabla. Álex Rins también tuvo problemas en su Yamaha, al haber completado solo dos vueltas tras quince minutos de rodaje.

En ese momento, el top 10 estaba compuesto por Di Giannantonio, Bagnaia - que había podido volver a la pista -, Marco Bezzecchi, Ogura, Marc Márquez, Raúl Fernández, Acosta, Diogo Moreira, Jorge Martín y Enea Bastianini.

Bezzecchi, líder del campeonato en busca de redención tras no poder tomar parte del Gran Premio de la República Checa por una suspensión de los comisarios, recuperó el mejor tiempo, antes de ser batido inmediatamente por su compañero en 1'32"455. El italiano, de hecho, se fue ligeramente recto por la grava, sin consecuencias.

Marc Márquez se fue al suelo en la entrada de la última chicana, antes de levantarse inmediatamente. El español fue imitado después por Diogo Moreira en la curva 4, también sin consecuencias para el brasileño.

En cuanto a los tiempos, Marco Bezzecchi ocupaba la primera posición en 1'32"311, por delante de la segunda Aprilia oficial de Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio. Marc Márquez pudo regresar a su box con su moto dañada.

En los últimos instantes, Pecco Bagnaia recuperó la segunda plaza de la clasificación por detrás de Bezzecchi y por delante de Jorge Martín. Raúl Fernández, Pecco Bagnaia, Joan Mir, Ai Ogura, Fermín Aldeguer, Maverick Viñales y Marc Márquez completaban el top 10.

Los pilotos volvieron a salir a pista para más pruebas de salida. Como recordatorio, este fin de semana se ha prohibido el holeshot device delantero.