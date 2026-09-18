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Declaraciones
MotoGP GP de Austria

Álex Márquez explica su caída del viernes en Austria tras un problema "un poco extraño"

Álex Márquez se cayó en plena fase de aceleración durante la práctica en el Red Bull Ring.

Vincent Lalanne-Sicaud Gerald Dimbreck
Publicado:
Alex Marquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Jorge Martín, Aprilia Racing Team

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Diogo Moreira, equipo LCR Honda

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Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Detalles de la moto del Aprilia Racing Team

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Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Detalles de la moto Ducati

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
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Álex Márquez se cayó de una forma inusual durante la Práctica del GP de Austria. Al inicio de una vuelta rápida, su moto se levantó ligeramente al salir de la primera curva y, cuando la rueda volvió a entrar en contacto con el suelo, Márquez perdió totalmente el control de su Ducati. Los numerosos restos provocaron una bandera roja.

Márquez reconoció una caída inesperada, pero enseguida entendió la causa. "Aquí, los frenos siempre están al límite y a veces tenemos pequeños bloqueos", detalló ante la prensa internacional, entre ella Motorsport.com. "Hubo un pequeño bloqueo."

"Era la primera vuelta, aquí hacemos mucho caballito y cuando [la rueda baja de nuevo], todo tiene que estar perfecto para no caerse. Los frenos tuvieron un problema un poco raro en ese momento."

 

Álex Márquez todavía no está al 100%, cuatro meses después de la caída del GP de Cataluña, pero no se hizo daño este viernes: "Todo va bastante bien. No fue una caída bonita porque fue inesperada y el cuerpo no estaba preparado, pero todo va bien."

Por la mañana, el piloto de Gresini ya había sufrido un incidente atípico pero sin gravedad, ya que un trozo de su carenado empezó a soltarse, lo que le hizo pasar por una escapatoria de grava.

"Probé diferentes versiones, pero tuve este problema en FP1 con el carenado", declaró Márquez. "Eso me impidió hacer una comparación."

 

Márquez, impresionado por los tiempos de Acosta

A pesar de estos contratiempos, Álex Márquez aseguró sin problemas su plaza en la Q2, al hacerse con la octava posición en la Práctica después de su caída. No obstante, habla de una jornada "no muy buena" debido a grandes dificultades para encontrar adherencia, un problema recurrente en Spielberg.

"Tuvimos muchos problemas. Sufrí mucho con el grip trasero y para tener adherencia con los dos neumáticos, delante y detrás. Pero el fin de semana no termina necesariamente como empezó, así que vamos a intentar darle la vuelta a la situación."

Álex Márquez tuvo una primera jornada con desafíos en Austria.

Álex Márquez tuvo una primera jornada con desafíos en Austria.

Photo by: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Las diferencias son pequeñas, algo habitual en un circuito tan corto como el Red Bull Ring, pero Pedro Acosta se destacó y dominó las dos sesiones. Márquez lo considera el favorito para el resto del fin de semana.

"Tenía medio segundo de ventaja sobre todos en ritmo de carrera, y en todos los ámbitos. Sobre el papel, será el hombre a batir mañana y el domingo, el mejor situado para sumar 37 puntos aquí."

"Como he dicho, hay que darle la vuelta a la situación, analizarla e intentar hacerlo un poco mejor mañana. Quizá la temperatura algo más alta nos ayude. Pero la KTM es bastante impresionante aquí."

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