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Crónica de entrenamientos
MotoGP GP de Austria

Acosta confirma su potencial en Austria al liderar la práctica de MotoGP

Pedro Acosta, que ya fue líder por la mañana, dominó la Práctica en el GP de Austria en el Red Bull Ring para KTM.

Vincent Lalanne-Sicaud
Edited:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Alex Márquez, Gresini Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Diogo Moreira, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Pol Espargaró, Red Bull KTM Tech3

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Detalles de la moto del Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Johann Zarco, equipo LCR Honda

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Detalles de la moto Ducati

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marc Márquez, Ducati Team

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Las fotos del viernes del Gran Premio de Austria 2026 de MotoGP en Spielberg
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El sol se abrió paso entre las nubes en el cielo de Spielberg antes de los Entrenamientos, pero la temperatura se mantuvo fresca, ya que solo había 20°C tanto en el aire como en la pista para esta sesión crucial de cara al resto del fin de semana, puesto que permitía conocer a los diez pilotos directamente clasificados para la Q2.

Johann Zarco fue el primer líder, pero Pedro Acosta, al frente por la mañana, pronto tomó el mando. El piloto de KTM llevaba un neumático medio detrás y aventajaba a Marco Bezzecchi, uno de los pocos en pista con un blando en este inicio de sesión. Los franceses ocuparon temporalmente las dos primeras posiciones, con Fabio Quartararo y Zarco, ambos ayudados por un neumático blando... pero Acosta respondió acto seguido y recuperó una clara ventaja.

Cuando volvió a su garaje, Acosta era un sólido líder, con 0"370 de ventaja sobre Bezzecchi, primero de un grupo de ocho pilotos agrupados en una diferencia menor. El piloto de Aprilia hizo una salida de pista sin consecuencias, evitando la grava, al final de su relevo. Quartararo era un sorprendente tercero por delante de Zarco y de los hermanos Márquez, con Marc superando a Álex.

Pecco Bagnaia, lejano 18º por la mañana, ocupaba una tranquilizadora décima posición, mientras que Jorge Martín era solo 11º y sacudió varias veces su brazo derecho, que se sabe mermado ya que sufre de arm-pump y una operación está prevista a principios de la próxima semana.

Zarco fue uno de los primeros en iniciar un segundo relevo y se cayó en la curva 4. Justo después, Diogo Moreira atravesó la escapatoria de grava y pasó cerca de su compañero de equipo, mientras se agitaban las banderas amarillas. Una vez que volvió la bandera verde, Franco Morbidelli se fue recto a esa misma escapatoria de grava... y Moreira repitió el mismo error unos minutos más tarde.

 

Antes de llegar al ecuador de la sesión, Martín subió a la segunda posición. Acosta ya solo tenía 0"208 de ventaja, pero pronto mejoró su referencia y alejó a su primer rival a más de medio segundo, antes de hacerlo aún mejor en la vuelta siguiente, para llevar su ventaja sobre Martín a 0"667. Marini se interpuso entre ellos acto seguido, quedándose a más de seis décimas del líder.

Al entrar en el último tercio de la sesión y en la verdadera fase de time attacks con neumático blando, con el top 10 como objetivo, Acosta aventajaba a Marini, Martín, Bezzecchi, Quartararo, Zarco y Marc Márquez, mientras que Bagnaia había caído a las profundidades de la clasificación. Jack Miller, por su parte, se sumó a la lista de pilotos que se fueron fuera de pista en la curva 4.

Moreira, Aldeguer y luego Marc Márquez lanzaron las hostilidades, sucediéndose en la segunda posición, pero la sesión fue interrumpida.

La extraña caída de Álex Márquez, en plena aceleración

Álex Márquez sufrió una caída muy atípica, en plena aceleración a la salida de la primera curva, y cuando su moto estaba muy poco inclinada. Quedaron restos en el circuito y la moto estaba situada en una zona sin escapatoria, lo que provocó una bandera roja para permitir a los comisarios de pista despejar la pista.

 

Quedaban algo más de 12 minutos cuando se reanudó la sesión. Bezzecchi, Quartararo, Fabio Di Giannantonio y Bagnaia estaban fuera del top 10 en el momento en que volvieron a la pista. Aprilia pidió a Bezzecchi que regresara inmediatamente a su garaje, privándolo de una mejora ya en ese relevo.

Martín subió a la tercera posición y Marc Márquez a la tercera, con los dos primeros del campeonato quedándose a dos décimas de Acosta. Ai Ogura, de regreso de una lesión este fin de semana, se interpuso entre ellos. El japonés lo hizo aún mejor en la vuelta siguiente, apoderándose de la segunda posición.

Bezzecchi asegura lo esencial, Bagnaia no

Pecco Bagnaia devra encore disputer la Q1 au Red Bull Ring.

Pecco Bagnaia devra encore disputer la Q1 au Red Bull Ring.

Photo de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Di Giannantonio por fin entró en el top 10, pero Bezzecchi vio cómo una de sus vueltas era anulada por haber sobrepasado los límites de la pista. El italiano se hizo con la séptima posición, pero no pudo mejorar su tiempo en la vuelta siguiente debido a una bandera amarilla.

Quartararo y Bagnaia seguían lejos del top 10 y Zarco salió de él y luego volvió brevemente, antes de verse perjudicado por una mejora de Fermín Aldeguer, segundo. El piloto de LCR hizo una salida de pista en la vuelta siguiente, perdiendo toda opción de entrar directamente en la Q2.

Quartararo arrebató la décima posición bajo la bandera a cuadros, mientras que nadie pudo amenazar a Acosta... que incluso se permitió ganar 0"010 sobre su mejor tiempo al final de la sesión. Aventajó a Aldeguer y Ogura, impresionante en su regreso. Marc Márquez se hizo con la cuarta posición por delante de Martín, Di Giannantonio, Brad Binder y Álex Márquez. Bezzecchi solo logró un modesto noveno tiempo, no obstante suficiente para la Q2, por delante de Quartararo.

La Q1 verá a Zarco, 12º, enfrentarse a los otros pilotos de Honda y a Bagnaia, de nuevo autor de una actuación decepcionante con el 18º tiempo. El doble campeón de MotoGP estará en la Q1 por quinta vez consecutiva.

MotoGP - GP de Austria - Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 22

1'28.381

177.105
2 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 26

+0.127

1'28.508

0.127 176.851
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 25

+0.187

1'28.568

0.060 176.732
4 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 28

+0.204

1'28.585

0.017 176.698
5 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 30

+0.222

1'28.603

0.018 176.662
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 26

+0.252

1'28.633

0.030 176.602
7 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 25

+0.269

1'28.650

0.017 176.568
8 Spain A. Márquez Gresini 73 Ducati 24

+0.321

1'28.702

0.052 176.465
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 26

+0.430

1'28.811

0.109 176.248
10 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 26

+0.436

1'28.817

0.006 176.236
11 Italy L. Marini Honda 10 Honda 26

+0.440

1'28.821

0.004 176.228
12 France J. Zarco LCR 5 Honda 21

+0.484

1'28.865

0.044 176.141
13 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 26

+0.558

1'28.939

0.074 175.994
14 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 27

+0.680

1'29.061

0.122 175.753
15 Spain P. Espargaró Tech3 44 KTM 26

+0.710

1'29.091

0.030 175.694
16 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 22

+0.720

1'29.101

0.010 175.674
17 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 27

+0.810

1'29.191

0.090 175.497
18 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 26

+0.885

1'29.266

0.075 175.350
19 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+0.949

1'29.330

0.064 175.224
20 Japan T. Nakagami Honda 30 Honda 28

+1.215

1'29.596

0.266 174.704
21 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 23

+1.568

1'29.949

0.353 174.018
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 27

+1.601

1'29.982

0.033 173.954
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