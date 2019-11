Aleix Espargaró: “Era por la seguridad de todos, no por el interés de cada uno”

Phillip Island.- Pocos segundos después de la reunión de la Comisión de Seguridad de MotoGP con todos los pilotos, Aleix Espargaro dijo que la decisión de suspender la actividad en pista este sábado se había decidido de forma mayoritaria.

“Básicamente ha sido una decisión unánime. Éramos todos los pilotos los que estábamos de acuerdo, menos tres, que hemos decidido suspender. Entran rachas muy fuertes de viento y la caída de Oliveira ha sido muy peligrosa”, explicó el de Aprilia.

Cuando le preguntaron qué pilotos apostaban por celebrar la cronometrada pese a las condiciones peligrosas, Aleix no quiso entrar. “Ya os los podéis imaginar”, dijo, aunque luego se supo que habían sido Marc Marquez, Jack Miller y Johann Zarco.

Lo que sí aclaró el catalán es que los pilotos no habían tomado parte en la decisión de aplazar la clasificación al domingo por la mañana.

“Lo de hacer la Q2 mañana no se ha debatido, no era un tema de seguridad.Si se hace el warm up saldremos con la combinada de los libres, si optan por hacer el crono, lo haremos. El tema de la reunión era solo por seguridad, no por decidir si se hacía o no el clasificatorio. Como ha dicho Andrea Dovizioso, nos hemos reunido por la seguridad de todos, no por el interés particular de cada uno”, remarcó.

En el plano deportivo, y tras los problemas mecánicos sufridos en su moto en Japón, Aleix espera poder hacer una buena carrera.

“No he rodado en agua, espero que no llueva, en seco somos competitivos, acabé 10º (en la combinada) y el tiempo fue bueno, espero que las condiciones mañana no sean un hándicap”, zanjó.